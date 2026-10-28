İspanya\'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64\'e yükseldi

İspanya'nın Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde meydana gelen hızlı tren kazasında can kaybının arttığı bildirildi.

İlk açıklamalarda 46 olarak duyurulan ölü sayısı, son bilgilere göre 64'e yükseldi. Kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İKİ HIZLI TREN ÇARPIŞTI

Kaza, yerel saatle 08.54'te meydana geldi. Madrid'den Sevilla'ya giden Renfe şirketine ait hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine bağlı hızlı tren çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Iryo şirketine ait iki vagon yamaçtan aşağı yuvarlandı.

İki trende toplam 544 yolcunun bulunduğu bildirildi.

HASTANELERDE PLANLI AMELİYATLAR ERTELENDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Toledo çevresindeki hastanelerde gün içinde yapılması planlanan ameliyatların ertelendiği, sağlık ekiplerinin önceliği tren kazasında yaralananlara vereceği açıklandı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın ana sinyalizasyon sistemindeki insan hatasından kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.

Ancak kazanın kesin nedeni henüz belirlenmedi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

BAŞBAKAN SANCHEZ PROGRAMINI İPTAL ETTİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tren kazasının ardından gün içindeki programını iptal etti.

Bazı bakanlar ve muhalefet partilerinin liderleri de planlanan etkinliklerini erteledi.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Kaza nedeniyle Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Iryo şirketi de Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki tüm seferlerini durdurduğunu duyurdu.

OCAK AYINDA DA 46 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İspanya'da 18 Ocak 2026'da Kurtuba kentine bağlı Adamuz ilçesinde meydana gelen tren kazasında 46 kişi yaşamını yitirmişti.

Iryo şirketine ait hızlı trenin raydan çıkmasıyla meydana gelen facia, ülkede büyük üzüntüye neden olmuştu.