Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor - Son Dakika
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Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor

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Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım\'ı bırakmak istiyor
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A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, Sergen Yalçın nedeniyle Ay-Yıldızlı formayı bırakmak istediği öne sürüldü.

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından futbolcularla ilişkilerine yönelik tartışmalara bir yenisi eklendi. Ortaya atılan son iddiaya göre Hakan Çalhanoğlu, Sergen Yalçın nedeniyle milli takım kariyerini sonlandırmayı düşünüyor.

Ancak milli futbolcunun böyle bir karar aldığına veya Türkiye Futbol Federasyonu'na ayrılık talebini ilettiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SERGEN YALÇIN DAHA ÖNCE İDDİALARA YANIT VERMİŞTİ

Sergen Yalçın, geçmişte televizyon ekranlarında yaptığı yorumlar nedeniyle bazı futbolcuların kendisiyle görüşmek istemediği yönündeki iddiaları daha önce yalanlamıştı. Tüm milli futbolcularla bire bir görüntülü görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu hikayeleri nereden yazıyorlar bilmiyorum. Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor; çünkü bu açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık. Bugün ekranda değil, sahadayız."

TFF DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu da bazı futbolcuların Sergen Yalçın'ın telefonlarına yanıt vermediği yönündeki önceki iddiaları yalanlamıştı. Federasyon, teknik heyet ile milli futbolcular arasında öne sürüldüğü gibi bir sorun yaşanmadığını açıklamıştı. Hakan Çalhanoğlu hakkındaki son iddiaya ilişkin ise henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

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A Milli Futbol TakımıHakan ÇalhanoğluSergen YalçınMilli TakımSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sariturkirfan9 sariturkirfan9:
    Sergen Yalçın böyle futbolculara pabuç bırakmaz,bırakmamalı. 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Engel olan mı var? Bırakmak isteyen bırakır, Bak bırakırım haaa ayaklarına yatıyor senelerdir milli takımda çok iyi dediğim bir maçını hatırlamıyorum yeri doldurulmayacak bir topçu değil 5 0 Yanıtla
  • sinandemir8128 sinandemir8128:
    millet geçim derdinde, bunlar triplerde. 3 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bulunmaz bursa kumaşı hikayesi 2 0 Yanıtla
  • Sabri Sabri:
    Bu takımda oynayanlarin çoğu karaktersiz çok rahatlar doymuslar ne olursa olsun gelinmesi gelinmezmi lam hepsi ayak yapıyor kansızlar 1 0 Yanıtla
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