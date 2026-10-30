Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu - Son Dakika
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Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

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Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
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Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
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Ekim ayında yüzde 4'e yakın değer kaybederek peş peşe ikinci ayını da zararla kapatmaya hazırlanan ons altın, ABD'den gelen güçlü büyüme ve yüksek enflasyon verilerinin ardından 4 bin doların altına gerileyerek 3 bin 987 doları görürken, gram altın ise 6 bin 417 lira seviyelerine çekildi.

Altın fiyatları, Eylül ayının ardından Ekim ayında da yatırımcısına kaybettirerek iki aylık düşüş serisine doğru ilerliyor. Ons altın, haftanın son işlem gününde kritik psikolojik seviye olan 4 bin doların altına gerileyerek 3 bin 987 doları gördü. Altın fiyatlarında aylık kayıp yüzde 4'e yaklaşırken, küresel piyasalardaki sert satış baskısı yatırımcıları endişelendirdi.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Yükselen petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi, altın fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Güçlenen faiz artırımı sinyalleriyle spot altın, kritik psikolojik ve teknik destek seviyelerinin altına indi.

  • Ons Altın: Haftanın son işlem gününde 3 bin 987 dolar seviyesine kadar gerileyerek yüzde 4'e yakın değer kaybı yaşadı. Ons altın, sabah seansında TSİ 07.54 itibarıyla 3 bin 996 dolar seviyesinde hareketleniyor.
  • Gram Altın: Dış piyasalardaki düşüşün etkisiyle aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor. Gece saatlerinde 6 bin 400 lirayı gören gram altın, sabah seansında TSİ 07.54 itibarıyla 6 bin 417 lira seviyesinden işlem görüyor.

ABD MAKROEKONOMİK VERİLERİ PİYASALARI BASKILADI

Ekim ayı boyunca yüksek seyreden petrol fiyatları, Fed’e yönelik şahin beklentiler, güçlenen dolar endeksi, yükselen ABD tahvil getirileri ve beklentileri aşan ekonomik veriler altın fiyatlarını baskılamayı sürdürdü. Bu süreçte altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) belirgin çıkışlar kaydedildi.

Altın üzerindeki satış baskısında ABD’nin Eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri belirleyici oldu. Fed’in radarındaki PCE fiyat endeksi, Eylül'de aylık bazda yüzde 0,5 artışla Mart ayından bu yana en sert yükselişini kaydetti. Yıllık PCE enflasyonu yüzde 3,6’ya, çekirdek PCE ise yüzde 3,1’e ulaşarak Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.

Öte yandan ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüyerek yüzde 3,2 olan piyasa beklentilerini geride bıraktı. İkinci çeyrekteki yüzde 2,2’lik büyümenin ardından gelen bu ivmelenmede tüketici harcamaları ile yapay zekâ yatırımları öne çıktı.

FED FAİZLERİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed), Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. Karar 10'a karşı 2 oyla alınırken, iki üyenin 25 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullanması dikkat çekti.

ABD'de açıklanan yüksek enflasyon, güçlü ekonomik büyüme ve toparlanma kaydeden tüketici güveni verileri, Fed'in para politikası patikasına yönelik beklentileri şekillendirdi. Mevcut tablo doğrultusunda faiz indirimleri gündemden uzaklaşırken ilave sıkılaşma ihtimali yeniden kuvvetlendi.

Amerika Birleşik DevletleriOns AltınEkonomiGüncelSon Dakika

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