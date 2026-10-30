Avcılar'da okul önünde kavga çıktı, çarşı bekçisi veliyi silahla ayağından vurdu - Son Dakika
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Avcılar'da okul önünde kavga çıktı, çarşı bekçisi veliyi silahla ayağından vurdu

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Avcılar\'da okul önünde kavga çıktı, çarşı bekçisi veliyi silahla ayağından vurdu
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Avcılar\'da okul önünde kavga çıktı, çarşı bekçisi veliyi silahla ayağından vurdu
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Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu önünde sabah iddiaya göre trafik tartışması kavgaya dönüştü; çarşı bekçisi bir veliyi ayağından silahla vurdu. Yaralanan veli hastaneye kaldırıldı; bir veli tartışmanın park yüzünden çıktığını söyledi.

İstanbul Avcılar'da, okul önünde yaşanan trafik tartışmasında, okulda görevli mahalle çarşı bekçisi, kavga ettiği veliyi ayağından silahla vurdu.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İnönü İlkokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, okul önünde çocuğunu okula bırakmaya gelen veli ile okulda görevli mahalle çarşı bekçisi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan trafik meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bekçi veliyi ayağından vurdu. Yaralanan veli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası okul önüne gelen veli Ömer Kahraman, "Park yüzünden veliler arasında bir tartışma çıkıyor. Bekçi araya giriyor, bekçiye de saldırıyorlar. O da kendini korumak amaçlı kendisine saldıranlardan birisine ateş etmiş. Biz de geldik okulun önünde bekliyoruz. Park yüzünden çıkan tartışmada yaşanmış bir olay" dedi.

Kaynak: İHA
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