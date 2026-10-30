Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından Ekim 2026'da gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" kapsamında vatandaşlara Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu soruldu. 28 ilde 2 bin 20 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre, halkın gündemindeki birinci ekonomik başlık yatırım fonu ve borsa krizi oldu.

ZİRVEDE FON KRİZİ VAR

Araştırmada "Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusuna yanıt veren katılımcıların yüzde 26,5'i ilk sıraya "Yatırım fonu ve borsa krizi" yanıtını verdi. Bu başlığı yüzde 22,2 ile "Enflasyonun yüksekliği" ve yüzde 13,0 ile "Gıda fiyatlarındaki artış" takip etti.

İŞTE EKONOMİNİN EN BÜYÜK SORUNLARI

Vatandaşların verdiği yanıtlar doğrultusunda ekonomide öne çıkan temel sorunlar ve oranları şu şekilde sıralandı:

- Yatırım fonu ve borsa krizi: %26,5

- Enflasyonun yüksekliği: %22,2

- Gıda fiyatlarındaki artış: %13,0

- Kira ve konut fiyatlarının yüksekliği: %6,8

- Elektrik, su, aidat ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: %5,5

- İşsizlik: %5,0

- Faizlerin yüksekliği: %5,0

- Ekonomi yönetimi: %4,8

- Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %3,7

- Diğer: %3,1

- Fikrim yok/Cevap yok: %3,0

- Sorun yok: %1,4

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

ASAL Araştırma’nın öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği çalışma, 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında NUTS-2 sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde yapıldı. 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 20 kişiyle Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada hata payı %95 güven sınırında +/- 2.41 olarak açıklandı.

İşte yapılan anketin grafiği;