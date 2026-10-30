Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu - Son Dakika
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Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu

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Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
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ASAL Araştırma’nın 28 ilde 2 bin 20 kişiyle yaptığı Ekim 2026 anketine göre vatandaşlar yüzde 26,5 ile "Yatırım fonu ve borsa krizini" Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu olarak görürken; ikinci sırada yüzde 22,2 ile enflasyonun yüksekliği yer aldı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından Ekim 2026'da gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" kapsamında vatandaşlara Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu soruldu. 28 ilde 2 bin 20 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre, halkın gündemindeki birinci ekonomik başlık yatırım fonu ve borsa krizi oldu.

ZİRVEDE FON KRİZİ VAR 

Araştırmada "Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusuna yanıt veren katılımcıların yüzde 26,5'i ilk sıraya "Yatırım fonu ve borsa krizi" yanıtını verdi. Bu başlığı yüzde 22,2 ile "Enflasyonun yüksekliği" ve yüzde 13,0 ile "Gıda fiyatlarındaki artış" takip etti.   

İŞTE EKONOMİNİN EN BÜYÜK SORUNLARI

Vatandaşların verdiği yanıtlar doğrultusunda ekonomide öne çıkan temel sorunlar ve oranları şu şekilde sıralandı:

- Yatırım fonu ve borsa krizi: %26,5

- Enflasyonun yüksekliği: %22,2

- Gıda fiyatlarındaki artış: %13,0

- Kira ve konut fiyatlarının yüksekliği: %6,8

- Elektrik, su, aidat ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: %5,5

- İşsizlik: %5,0

- Faizlerin yüksekliği: %5,0

- Ekonomi yönetimi: %4,8

- Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %3,7

- Diğer: %3,1

- Fikrim yok/Cevap yok: %3,0

- Sorun yok: %1,4

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI 

ASAL Araştırma’nın öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği çalışma, 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında NUTS-2 sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde yapıldı. 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 20 kişiyle Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada hata payı %95 güven sınırında +/- 2.41 olarak açıklandı.

İşte yapılan anketin grafiği; 

Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
TürkiyeEkonomiGüncelBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • S.avcı S.avcı:
    Memur fazlalığı, kamu harcamaları 8 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Sebebi kim soruyorum chp mi tabiki siyasal islamci fetönün uzantılari ah partili sözde dindarlar 4 1 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Sapikligi sormazsan nasıl cevap alırsın 2 1 Yanıtla
  • Aaarıza Muhabbetler !! Aaarıza Muhabbetler !!:
    ömürlerinde borsa ve fonlarda işlem yapmamışlar bunu sorun olarak görenler algı tayfası 3 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Eko yuda sormuşlar mi 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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