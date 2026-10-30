Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim - Son Dakika
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Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim

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Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim
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Şırnak'ta yaşayan Galatasaray taraftarı bir baba, sarı-kırmızılı takıma olan sevgisini oğlunun ismine taşıdı. Yaklaşık 5 ay önce dünyaya gelen bebeğine Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un adını veren taraftar, oğlunun kimlik kartıyla dikkat çekti.

Şırnak'ta Galatasaray'a gönül veren bir taraftar, yeni doğan oğluna sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un adını verdi. Yaklaşık 5 aylık bebeğin kimlik kartında adının "Okan Buruk" olarak yer aldığı görüldü.

BEBEĞİN KIYAFETİ DE GALATASARAY RENKLERİNDE

Paylaşılan fotoğraflarda bebeğin sarı-kırmızı kıyafetler giydiği görüldü. Taraftarın hem oğluna verdiği isim hem de bebeğin kıyafetleri Galatasaray sevgisini gözler önüne serdi.

Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim
GalatasarayOkan BurukŞırnakSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Genç Serkan Genç:
    Sedat Peker olmalıydı 1 1 Yanıtla
    relax_21_ relax_21_:
    serkan genç olsa daha iyi olurdu 0 0
  • ismail Güngör ismail Güngör:
    Okan Okan bir tam altın hediye gönder bari 2 0 Yanıtla
  • oltan afatsum oltan afatsum:
    Huyu benzemez inşallah 1 0 Yanıtla
  • relax_21_ relax_21_:
    serkan abi?? 0 0 Yanıtla
  • abbas dursun abbas dursun:
    arviş soyadı herşeyi açıklıyor ?????????????????? 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim - Son Dakika
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