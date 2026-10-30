Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim

Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isimGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta yaşayan Galatasaray taraftarı bir baba, sarı-kırmızılı takıma olan sevgisini oğlunun ismine taşıdı. Yaklaşık 5 ay önce dünyaya gelen bebeğine Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un adını veren taraftar, oğlunun kimlik kartıyla dikkat çekti.
Şırnak'ta Galatasaray'a gönül veren bir taraftar, yeni doğan oğluna sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un adını verdi. Yaklaşık 5 aylık bebeğin kimlik kartında adının "Okan Buruk" olarak yer aldığı görüldü.
BEBEĞİN KIYAFETİ DE GALATASARAY RENKLERİNDE
Paylaşılan fotoğraflarda bebeğin sarı-kırmızı kıyafetler giydiği görüldü. Taraftarın hem oğluna verdiği isim hem de bebeğin kıyafetleri Galatasaray sevgisini gözler önüne serdi.
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