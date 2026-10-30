Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk - Son Dakika
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Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

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Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan\'dan Deniz Can Aktaş\'a ilan-ı aşk
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Bir dönem Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan, meslektaşı Deniz Can Aktaş'a aşkını ilan etti. Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Özkan, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını ilk kez paylaşırken Aktaş'ın kırmızı kalp emojisiyle karşılık vermesi dikkat çekti.

Oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da merak edilen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü.

Birlikte rol aldıkları dizinin setinde yakınlaşan ikili, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Yaz tatilini de birlikte geçiren çift, yurt dışı seyahatlerinde hayranları tarafından görüntülendi.

Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

"HAYATIMDA BENİ MUTLU EDEN BİR AŞK VAR"

Deniz Can Aktaş, konuk olduğu bir programda özel hayatına ilişkin soruları yanıtladı. Hayatında biri olduğunu kabul eden ünlü oyuncu, "Hayatımda beni mutlu eden bir aşk" sözleriyle ilişkisini doğruladı. Aktaş, aşkın hayatına etkisini ise "Çok enerjik oluyorum, gözlerim parlıyor, hayata bakış açım değişiyor. İşimi daha da tutkulu yapıyorum" ifadeleriyle anlattı.

Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

CANLI YAYINDA SEVGİLİSİNE DESTEK VERDİ

Aktaş'ın aşk hayatıyla ilgili açıklamaları sırasında Devrim Özkan'ın canlı yayınlanan programa beğeni bırakması da dikkatlerden kaçmadı. Özkan'ın bu hareketi, çiftin ilişkisine ilişkin açıklamaların ardından geldi.

Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

DEVRİM ÖZKAN'DAN İLK AŞK PAYLAŞIMI

Özel hayatını bir süredir basından uzak tutan Devrim Özkan, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisini gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu, Deniz Can Aktaş ile yaz tatilinde plajda çekilen fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

DENİZ CAN AKTAŞ'TAN KALPLİ YORUM

Özkan, sevgilisiyle birlikte olduğu fotoğrafı "Bir zamanlar Los Angeles" notuyla yayımladı.

Paylaşımın ardından Deniz Can Aktaş da sevgilisinin fotoğrafına kırmızı kalp emojisiyle yorum yaptı.

Çiftin karşılıklı paylaşımı, ilişkilerini artık gizlemediklerini ortaya koydu.

Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk
Deniz Can AktaşLucas TorreiraDevrim ÖzkanMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yasin açöldüm yasin açöldüm:
    mideler n kadar geniş..otobüs gibi biri iniyor biri biniyor..hayvanlar bence daha medeni 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk - Son Dakika
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