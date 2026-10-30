Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan\'dan Deniz Can Aktaş\'a ilan-ı aşk

Oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da merak edilen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü.

Birlikte rol aldıkları dizinin setinde yakınlaşan ikili, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Yaz tatilini de birlikte geçiren çift, yurt dışı seyahatlerinde hayranları tarafından görüntülendi.

"HAYATIMDA BENİ MUTLU EDEN BİR AŞK VAR"

Deniz Can Aktaş, konuk olduğu bir programda özel hayatına ilişkin soruları yanıtladı. Hayatında biri olduğunu kabul eden ünlü oyuncu, "Hayatımda beni mutlu eden bir aşk" sözleriyle ilişkisini doğruladı. Aktaş, aşkın hayatına etkisini ise "Çok enerjik oluyorum, gözlerim parlıyor, hayata bakış açım değişiyor. İşimi daha da tutkulu yapıyorum" ifadeleriyle anlattı.

CANLI YAYINDA SEVGİLİSİNE DESTEK VERDİ

Aktaş'ın aşk hayatıyla ilgili açıklamaları sırasında Devrim Özkan'ın canlı yayınlanan programa beğeni bırakması da dikkatlerden kaçmadı. Özkan'ın bu hareketi, çiftin ilişkisine ilişkin açıklamaların ardından geldi.

DEVRİM ÖZKAN'DAN İLK AŞK PAYLAŞIMI

Özel hayatını bir süredir basından uzak tutan Devrim Özkan, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisini gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu, Deniz Can Aktaş ile yaz tatilinde plajda çekilen fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

DENİZ CAN AKTAŞ'TAN KALPLİ YORUM

Özkan, sevgilisiyle birlikte olduğu fotoğrafı "Bir zamanlar Los Angeles" notuyla yayımladı.

Paylaşımın ardından Deniz Can Aktaş da sevgilisinin fotoğrafına kırmızı kalp emojisiyle yorum yaptı.

Çiftin karşılıklı paylaşımı, ilişkilerini artık gizlemediklerini ortaya koydu.