Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için zam senaryoları gündeme gelmeye başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde yüzde 30-35 aralığındaki artış ihtimalleri dikkat çekiyor. Mevcut net ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre maaşın 36 bin 498 TL ile 37 bin 901 TL arasına yükselmesi beklenirken, yüzde 33,7'lik zam senaryosu 37 bin 536 TL'lik yeni ücreti işaret ediyor.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammına ilişkin hesaplamalar şimdiden gündeme gelmeye başladı. Yeni yılda uygulanacak ücretin belirlenmesi için aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde farklı zam oranları üzerinden tahminler yapılıyor. Yüzde 30 ile yüzde 35 arasındaki artış senaryoları öne çıkarken, net asgari ücretin 36 bin TL ile 38 bin TL bandına ulaşabileceği değerlendiriliyor.

1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek. Halen 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan net asgari ücret için farklı artış oranları üzerinden yapılan hesaplamalar dikkat çekiyor. Özellikle yüzde 33,7'lik zam ihtimali, yeni maaşın 37 bin 536 TL seviyesine çıkabileceğini gösteriyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK AYINDA TOPLANACAK

2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadından toplam 15 temsilcinin yer aldığı komisyonun, görüşmeler kapsamında en az dört toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor. Komisyonun nihai kararını 20-25 Aralık tarihleri arasında açıklaması beklenirken, belirlenecek yeni ücret 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Türkiye'de halen uygulanan net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira düzeyinde bulunuyor. İşverenin ödediği toplam tutar ise prim indirimi uygulanmadığında 40 bin 874 liraya ulaşıyor. Yeni ücretin belirlenmesinde yapılacak artışın yanı sıra işveren maliyetleri, enflasyon görünümü ve ekonomik hedeflerin de etkili olması bekleniyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN HANGİ ORANLAR KONUŞULUYOR?

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalarda yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen artış oranları değerlendiriliyor.

Mevcut net ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre farklı zam ihtimallerinde ortaya çıkan artış tutarları şöyle:

Yüzde 20 zam: 5 bin 615 TL

Yüzde 25 zam: 7 bin 019 TL

Yüzde 28,4 zam: 7 bin 973 TL

Yüzde 30 zam: 8 bin 423 TL

Yüzde 33,7 zam: 9 bin 461 TL

Yüzde 35 zam: 9 bin 826 TL

Yüzde 40 zam: 11 bin 230 TL

Bu oranlar üzerinden yapılan hesaplamalarda yüzde 30'luk artışla net asgari ücretin 36 bin 498 liraya yükselmesi bekleniyor. Yüzde 35 zam yapılması halinde ise yeni ücretin 37 bin 901 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.

YÜZDE 33,7 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET 37 BİN 536 TL OLACAK

2027 asgari ücret hesaplamalarında öne çıkan senaryolardan biri de yüzde 33,7'lik artış ihtimali. Mevcut net ücret üzerinden bu oranda zam yapılması durumunda çalışanların maaşına yaklaşık 9 bin 461 lira eklenecek. Böylece 2027 yılında geçerli olacak net asgari ücretin 37 bin 536 TL seviyesine çıkması mümkün olabilecek. Ancak bu oran henüz kesinleşmiş bir zam kararı değil. Nihai artış oranı, aralık ayında yapılacak komisyon görüşmelerinin ardından belli olacak.

ENFLASYON RAKAMLARI 2027 ASGARİ ÜCRETİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Asgari ücret görüşmelerinde en önemli başlıklardan birinin enflasyon olması bekleniyor. Yeni ücret belirlenirken gerçekleşen enflasyonun mu yoksa gelecek döneme ilişkin enflasyon tahminlerinin mi esas alınacağı kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrette yüzde 27 oranında artış yapılırken, gerçekleşen ve beklenen enflasyon verileri hesaplamalarda dikkate alınmıştı.

2027 yılı için yapılacak değerlendirmelerde de benzer bir yaklaşımın gündeme gelmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olarak açıklanması, zam hesaplamalarında öne çıkan göstergeler arasında yer alıyor. Mevcut enflasyon oranı yüzde 29,7 seviyesinde bulunurken, piyasa beklentileri yıl sonu enflasyonunun yüzde 29-30 aralığında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

OVP'de yer alan yüzde 28,4'lük tahminin asgari ücret artışında esas alınması durumunda, net ücretin yaklaşık 36 bin 48 TL seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.

2027 BÜTÇESİNDE ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI İÇİN AYRILAN TUTAR DİKKAT ÇEKTİ

Yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinde 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ndeki vergi istisnası tutarı da öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Bu uygulamanın bütçeye yansıması ise her yıl ayrılan vergi istisnası tutarları üzerinden takip ediliyor. 2027 yılı bütçe teklifinde asgari ücret vergi istisnası için 1 trilyon 460 milyar lira kaynak öngörülüyor. Bir önceki yılın bütçesinde bu tutar 1 trilyon 92 milyar lira seviyesindeydi. Böylece söz konusu kalemdeki bütçe büyüklüğünde önemli bir artış planlanmış oldu.