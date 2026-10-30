Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek - Son Dakika
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Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek

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Greenwood\'dan Dirk Kuyt\'ı şaşırtan istek
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Greenwood\'dan Dirk Kuyt\'ı şaşırtan istek
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından göreve gelen Dirk Kuyt, takımda yeni bir yapılanmaya hazırlanırken Mason Greenwood'dan dikkat çeken bir talep geldi. İngiliz yıldız, Hollandalı teknik adamla görüşerek sağ kanat yerine 10 numara pozisyonunda oynamak istediğini iletti.

Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirmek için kadrosuna kattığı Mason Greenwood, teknik direktör Dirk Kuyt ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sabah'ın haberine göre 25 yaşındaki İngiliz futbolcu, Hollandalı çalıştırıcıya 10 numara pozisyonunda forma giymek istediğini söyledi. Greenwood, bu bölgede takımına daha fazla katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek

KUYT'TAN GREENWOOD'A YENİ ROL

İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Dirk Kuyt'ın da Greenwood'un talebine sıcak baktığı belirtildi. Hollandalı çalıştırıcının İngiliz yıldızı forvet arkasında değerlendirmeyi planladığı aktarıldı. Greenwood, İsmail Kartal döneminde bir kez 10 numara pozisyonunda görev yapmış, ardından yeniden sağ kanada dönmüştü.

Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek

SAVUNMA YÜKÜ AZALACAK

Habere göre Dirk Kuyt, Greenwood'un hücumdaki yeteneklerinden daha fazla yararlanmak için oyuncunun savunma sorumluluklarını azaltmayı düşünüyor. Bu değişiklikle İngiliz futbolcunun hücumda daha özgür hareket etmesi ve takımın gol yollarındaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek

9 MAÇTA 6 GOLE KATKI

25 yaşındaki Mason Greenwood, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu, böylece 6 gole doğrudan katkı sağladı.

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    Yorumlar (1)

  • suna genç suna genç:
    iyi futbolcu ama maç boyu canı istediğinde 3-5 hareket yapıp bekleyen tiplerden 0 0 Yanıtla
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