İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İşte Fenerbahçe\'nin 1 numaralı hoca adayı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İşte Fenerbahçe\'nin 1 numaralı hoca adayı
Haber Videosu

Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin önceliğini yabancı teknik adamlara verdiği belirtilirken, listenin ilk sırasında Julian Nagelsmann'ın bulunduğu öne sürüldü. Yönetimin bugün gerçekleştirmesi beklenen kritik toplantıda adayların durumunu masaya yatıracağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör arayışları konusunda Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'e tam yetki verdiği iddia edildi.

Sarı-lacivertli yönetimin önceliğini yabancı teknik adamlara çevirdiği ve milli araya kadar yeni hocayla anlaşma sağlamayı hedeflediği belirtildi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA NAGELSMANN VAR

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada Julian Nagelsmann yer alıyor. 39 yaşındaki Alman teknik adamın, geçtiğimiz temmuz ayında Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığı ve kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği aktarıldı. Nagelsmann'ın İngiltere'de çalışma isteğinin Fenerbahçe'nin transfer planlarını zorlaştırdığı ifade edildi.

İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı

MONTELLA'NIN 3 YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ ENGEL OLDU

Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden Vincenzo Montella konusunda da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan teknik adamın en az 3 yıllık sözleşme talep etmesi nedeniyle Montella seçeneğinin rafa kaldırıldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüpte Haziran 2027'de kongre yapılacak olması, teknik direktör adaylarıyla uzun süreli sözleşme yapılmasını zorlaştıran etkenler arasında gösteriliyor.

SERGIO CONCEIÇAO DA MASADA

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao'nun da bulunduğu belirtildi. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ı çalıştıran Conceiçao'nun isminin de yönetim kurulunun gündeminde olduğu ifade edildi.

İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Fenerbahçe yönetiminin bugün gerçekleştirmesi beklenen toplantıda adayları ve yapılan görüşmeleri değerlendireceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin hedefi, milli araya yeni teknik direktörüyle girmek.

Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istekGreenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmediBüyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdiFenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdiAbdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
Julian NagelsmannAziz Yıldırımİsmail KartalGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Halis demir Halis demir:
    fener sadece haber olur icraatı başkaları yapar 0 0 Yanıtla
  • Ünsal Erol Ünsal Erol:
    İsmail Kartal tekrar gelecek imis 0 0 Yanıtla
  • Netherill Netherill:
    pep ile conte dururken vallahide billahide çok saçma yöntemlerle ilerliyorsunuz. montella 3 yıl felan bunun haberi bile komik yani. 0 0 Yanıtla
  • ct6ry29gf4 ct6ry29gf4:
    Yilma Vural’i alin beee..Yillardir adam can atiyor Fener’e gelmekniçin.Adam ilk Türk diplomali Hocalardan.Almanya’da ders almiş adam 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Beştepe yolunda ilginç anlar Erdoğan, kendini tutamayıp güldü Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Akaryakıtta üçlü zam kapıda Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
Türkiye’nin yıllardır beklediği adım atıldı Sincar’da yeni dönem Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Kerem Aktürkoğlu Fener’in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Elon Musk’ın tek emojisi ortalığı karıştırdı 1 milyar dolarlık rest Elon Musk'ın tek emojisi ortalığı karıştırdı! 1 milyar dolarlık rest
Greenwood’dan Dirk Kuyt’ı şaşırtan istek Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek
Görüntü Türkiye’den Fotoğraf çekimi kabusa döndü Görüntü Türkiye'den! Fotoğraf çekimi kabusa döndü
İstanbul’dan havalanan uçakta büyük tehlike Kanadı parçalandı İstanbul'dan havalanan uçakta büyük tehlike! Kanadı parçalandı
15:44
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor? Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
15:12
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
14:55
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık
Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
14:51
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
14:27
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
14:26
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
13:25
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
13:08
Netanyahu’dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
Netanyahu'dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 15:58:52. #7.12#
SON DAKİKA: İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android