Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet - Son Dakika
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Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet

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Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt\'a emanet
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Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt\'a emanet
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Fenerbahçe, milli araya kadar futbol takımının teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

Teknik direktör adaylarını masaya yatırmak için Chobani Stadyumu'nda toplantı düzenleyen Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Başkan Aziz Yıldırım'a teknik direktör adaylarıyla ilgili geniş bir sunum gerçekleştirdi. 

TAKIM KUYT'A EMANET

Yapılan toplantı sonucunda Fenerbahçe'nin milli araya kadar devam edecek dönemde yeni hocası belli oldu. Sarı-lacivertliler, milli araya kadar futbol takımının teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

''Kulübümüzün bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Futbol A Takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, millî maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir.

Fenerbahçe’mizin en büyük gücü, her koşulda yanında duran büyük taraftarıdır. Armamıza gönülden bağlı milyonların inancı ve desteği, sahadaki mücadelemizin en büyük dayanağıdır.

Şimdi omuz omuza durma, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sahip çıkma zamanıdır. Tribünlerden yükselen her ses, verilen her destek bu mücadelede büyük önem taşımaktadır.

Büyük taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe’mizi hak ettiği başarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu inançla, büyük Fenerbahçe taraftarımızı yarınki karşılaşmada takımımızın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet ediyoruz.''

Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • cemilfbyusuf1907 cemilfbyusuf1907:
    ben olsam hiç vakit kaybetme den AYKUT KOCAMAN ı getirirdim 0 2 Yanıtla
  • Abdurrahman Öncü Abdurrahman Öncü:
    Kuyt zaten yardımcı değil miydi ? Bişey yapacak olsa yapardı zaten ne saçma iş bu 1 1 Yanıtla
  • Sadık Sadık:
    Kim gelirse gelsin, sorun oyuncularda ,kerem,mert hemen kadro dışı 1 1 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    liverpool maçında da muhtemelen o gider 0 1 Yanıtla
  • Erkan Arslan Erkan Arslan:
    ZATEN GOOOHPAAAH FOOOHiSEEEH CHOBANiii METRiS DAMGALI MAYIS 2027 SANLI GS ALTINCI YILDIZLARININ KOKUSUNU ALDIGINDAN O GüNE KADAR TEKNiK DiREKTöRü KARRIKöYE ASLA GETiRTTMEZ 0 1 Yanıtla
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