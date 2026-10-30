Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz

Yunanistan Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı ve K Grubu danışmanı emekli general Konstantinos Floros, katıldığı canlı yayında Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalara imza attı. Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki kararlı tutumundan rahatsız olan Floros, sınırları aşan söylemlerle sahada karşılık verme tehdidinde bulundu.

"SAHADA ANLAYACAKLARI ŞEKİLDE KARŞILIK VERİRİZ"

Yunanistan merkezli ANT1 televizyonunun ana haber bültenine konuk olan Floros; Türkiye- Libya mutabakatı ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik ara bağlantı kablosu projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin kendi kıta sahanlığını koruma hamlelerini "istikrarsızlık" olarak nitelendiren emekli general, şu küstah ifadeleri kullandı:

"Türkiye bu tür davranışlarda bulunuyordu. Yaptıklarını unuttuk mu? Bu tür şeyleri dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet yapmaz. Dolayısıyla Türkiye kendi bildiği gibi hareket edecerktir. Biz ise işimizi bildiğimiz gibi yapacağız; elbette bu tür işler için temel araç olan uluslararası hukuka dayanarak ve gerekirse 2020'de yaptığımız gibi sahada varlığımızı göstererek. Defalarca yineliyorum, burada da söylediğim gibi, sahada bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz, yöntemini de biliyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki gerekirse anlayacakları şekilde sahada karşılık veririz. Bunu da başarıyla yaparız."

FRANSIZ GEMİSİ VE NAVTEX VURGUSU

Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ile çok açık bir mesaj verdiğini kabul eden Floros, Atina yönetiminin Kasım ayı başında Kandiye (Heraklion) deniz istasyonu üzerinden yeni bir NAVTEX yayımlayacağını öne sürdü. Bölgede bulunan Fransız araştırma gemisine dikkat çeken Yunan general, "Türkiye herhangi bir eylemde bulunursa, Fransız gemisini sahada destekleme kapasitesine sahibiz" iddiasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN MISIR DİPLOMASİSİNDEN RAHATSIZ OLDU

Türkiye'nin Doğu Akdeniz denkleminde Mısır ile yürüttüğü diplomatik temaslara da değinen Konstantinos Floros, Türkiye'nin kendi ayağına kurşun sıktığını iddia ederek; "Bunları göreceğiz, tetikte olmalıyız, rakibin sahaya sürdüğü tüm araçlar ve yöntemlerle, ulusal çıkarları savunarak sahaya inmeye hazır olmalıyız" sözleriyle açıklamasını tamamladı.