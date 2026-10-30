Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu\'nun oğlundan skandal sözler

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından Arap partilerinin elde ettiği başarıya ilişkin tartışmalar sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Yair Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerini hedef aldı.

"YAHUDİ DEVLETİNİ YOK ETME ARZUSUNU AÇIKÇA BEYAN EDİYORLAR"

Yair Netanyahu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arap partileriyle ilgili sorun, Arap olmaları değildir. Onlarla ilgili sorun; Yahudi devletini yok etme arzusunu açıkça beyan eden ve kalıntıları üzerinde bir Filistin Devleti kurmayı amaçlayan, Filistinli milliyetçi ve İslamcı partiler olmalarıdır."

İsrail vatandaşı Filistinlilerin neredeyse tamamının Arap partilerine oy verdiğini öne süren Netanyahu, bu partilerin ve seçmenlerinin İsrail'in geleceği açısından tehdit oluşturduğunu savundu.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMIYLA KIYASLADI

Yair Netanyahu, Arap partileri ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin "İsrail'in bekası için en az İran nükleer programı kadar büyük bir tehdit oluşturdukları" iddiasında bulundu.

Netanyahu'nun açıklaması, Arap partilerinin seçimlerde elde ettiği sandalye sayısıyla hükümet kurma hesaplarında belirleyici konuma gelmesinin ardından geldi.

ARAP PARTİLERİ 19 SANDALYE KAZANDI

İsrail'de 27 Ekim Salı günü yapılan parlamento seçimlerinde, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yusuf Cabbarin liderliğindeki Ortak Liste ile Mansur Abbas'ın Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplam 19 milletvekilliği kazandı.

Bu sonuçla Arap partileri, İsrail Meclisinde hükümet kurma sürecini etkileyebilecek kilit konuma yerleşti.

NETANYAHU'NUN BLOKU ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMADI

Seçim sonuçlarına göre, Binyamin Netanyahu'nun iktidar bloku 53 milletvekili çıkarırken, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 48 sandalyede kaldı.

Her iki blok da tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı. Arap partilerinin elde ettiği 19 sandalye, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin siyasi hesaplarda belirleyici hale geldi.