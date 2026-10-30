İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor? - Son Dakika
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İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?

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İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?
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İsrail’de 27 Ekim seçimlerinde sandık çıktısı koalisyon krizine yol açtı. Netanyahu’nun bloğu çoğunluk için 61 sandalyeye ulaşamazken, siyasi partiler anlaşamazsa ülke kısa sürede yeniden seçime gidebilir.

İsrail’de 27 Ekim’de yapılan genel seçimlerin ardından hiçbir siyasi blok hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşamadı. Netanyahu’nun 53, muhalefetin 48 sandalyede kalması koalisyon krizini beraberinde getirdi. Siyasi partiler anlaşamazsa İsrail, birkaç ay içinde yeniden sandık başına gidebilir.

Hükümet kurmak için 61 sandalye gerekiyor

İsrail’de 120 üyeli parlamentoda hükümet kurabilmek için 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşılması gerekiyor. Ancak seçim sonuçlarına göre Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki blok 53, Gadi Eisenkot’un öncülüğündeki muhalefet bloku ise 48 milletvekili çıkardı. Arap partileri ise toplam 19 sandalye kazandı.

Bu tablo, hükümetin kurulabilmesi için farklı siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanmasını zorunlu hâle getirdi.

Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini verecek

İsrail’de hükümet kurma süreci Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un siyasi partilerle yapacağı görüşmelerin ardından başlayacak.

Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma ihtimali en yüksek milletvekilini görevlendirecek. Görevlendirilen siyasetçinin 28 günlük süresi bulunuyor. Cumhurbaşkanı bu süreyi en fazla 14 gün uzatabiliyor.

İlk girişim başarısız olursa başka bir milletvekiline 28 gün süreyle görev verilebiliyor. Bu girişimin de sonuçsuz kalması hâlinde parlamentodaki en az 61 milletvekili, 21 gün içerisinde başka bir ismin görevlendirilmesini isteyebiliyor.

Son aşamada görevlendirilen isme 14 gün tanınıyor. Hükümet kurma girişimlerinin tamamının başarısız olması durumunda ise parlamento feshedilmiş sayılıyor ve 90 gün içerisinde yeniden seçime gidiliyor.

İsrail daha önce üç buçuk yılda beş kez seçime gitmişti

İsrail’de koalisyon krizleri daha önce de uzun süreli siyasi istikrarsızlığa yol açtı.

Ülke, Nisan 2019 ile Kasım 2022 arasında beş kez genel seçim yapmak zorunda kaldı. Partilerin çoğunluğu sağlayamaması ve koalisyon anlaşmazlıkları, hükümet kurma süreçlerini defalarca çıkmaza soktu.

Netanyahu görevine devam edecek mi?

Yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut hükümet görevini sürdürüyor. Bu nedenle Netanyahu, koalisyon görüşmeleri devam ederken başbakanlık görevinde kalabilecek.

Ancak bu durum, Netanyahu’nun yeni dönemde de hükümeti kuracağı anlamına gelmiyor.

İsrail’de önümüzdeki haftaların en önemli sorusu, siyasi liderlerin koalisyon için uzlaşıp uzlaşamayacağı olacak. Anlaşma sağlanamaması hâlinde ülkeyi 2027’nin ilk aylarında yeni bir seçim bekleyebilir.

İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?
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