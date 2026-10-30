Şamil Tayyar\'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık\'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey

ahmet arslan:

Ak Parti 23 yıllık kazanımlarını, bu açgözlü doyumsuz hırsızları bürokrat vs adı altında siyasi ve idari liyakat gözetmeksizin görevli kılarak feda etti çok yazık oldu, tuz koktu. Bu kadar doyumsuz aç gözlüye kimler referans oldu ise onlarında sorumluluğu var. Dicle kısıyında kuzuya saldıran kurtun sorumluluğunu benim sorumluluğum diyen müminlerin emirinden eğer katlanacaksa benim param bir verip bine katlanacak diyen idarecilere... söylenecek çok şey var rahmetli ilahiyat profösörünün dediği gibi Hz. Muhammedin (SAV) dini mi Yezidin dini Mi?