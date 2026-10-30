Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı sohbet samimi anlara sahne olurken, Erdoğan'ın Azerbaycanlı Bakan'ın yanağını okşadığı renkli kareler Külliye'deki zirveye damga vurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i temsilen toplantıya katılan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir süre sohbet etti.
İşte o anlara ilişkin kareler;
ALİYEV TOPLANTIYA KATILMADI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başörtüsü gerginliği sürerken Türk Devletleri Teşkilatı’nın Ankara’daki 13. zirvesine katılmadı. Aliyev, bunun yerine FIFA U-15 Dünya Kupası’nın Bakü’deki kapanış programına katıldı.