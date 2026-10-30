Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, köşesinde yanıtladığı yoga sorusunda uygulamanın Hint dinlerindeki kökenlerine dikkat çekerek, "Bir Müslüman'ın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması uygun değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Günümüzde pek çok kişinin sağlıklı yaşam ve spor amacıyla yöneldiği yoga hakkında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Hatipoğlu, Sabah gazetesinde kaleme aldığı "Kralın huzurunda tarihi savunma" başlıklı köşe yazısında, okuyuculardan gelen "Yoga yapmanın hükmü nedir?" sorusunu yanıtladı.

"UYGUN DEĞİLDİR" DEDİ 

Yoganın sadece bedensel bir egzersiz olarak görülmesinin gerçeği tam yansıtmadığını belirten Hatipoğlu, uygulamanın kökenindeki dini unsurlara vurgu yaptı. Hatipoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Yoga, Hinduizm ve Budizm'de kişiye birtakım ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak kişinin arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak bağımsız yoga uygulayıcısı oldukları söylemiyle faaliyet göstermektedir. Ancak yoganın dini bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dini bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir ("Brahmanizm", DİA, VI, 331). Buna göre bir Müslüman'ın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması uygun değildir."

Nihat HatipoğluGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    Aman hoca sakın suya sabuna dokunmayın etrafınızdaki insanlar ürker korkar kaçar açık açık diyemiyorsun ki Bir müslüman kadın bunu yapamaz Eğer müslümansa her tarafı ortada kendini sergileyemez diyemiyorsun korkuyorsun ama yarın bakalım Allah'a nasıl hesap vereceksin çünkü sizlerin hesabı bizim vereceğimiz hesaptan çok daha fazla. 17 24 Yanıtla
    süleyman aydın süleyman aydın:
    sadece onlarda mı korkuyorlar. Yolsuzlukları, adam kayırmaları , rüşvetleri konuşmaktan da imtina ediyorlar bu dinci! ler. Dinci diyorum bu sayede para kazanıyorlar. 0 0
  • Öztürkler Öztürkler:
    Yoga bir beden dinlendirme.Dini bir rituel degil bilip bilmeden hemen sallamayin.İnsani psikolojik olarak dinlendiriyorsa kotu dusuncelerden koruyorsa neden yapilmasin 21 15 Yanıtla
    Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Namaz kılsınlar. 10 18
    Aykut Arak Aykut Arak:
    yoganın temelini ve tarihini araştır öyle konuş yoga hocaları bunu kabul ama sen etmiyorsun 10 2
  • Sezgin Yavuz Sezgin Yavuz:
    din düşmanları konuşuyo yine sahtekarlar 4 8 Yanıtla
    Tevfik Yilmaz Tevfik Yilmaz:
    Din duşmanı derken yorumcular mı yokda dincilermi kastın. 0 0
  • erdem olgun erdem olgun:
    tek sorunumuz yogaydı onu da çözdük en sonunda oh be 11 1 Yanıtla
  • Sktgdn Sktgdn:
    Sana ne milletin avukatı mısın git başka yerde oyna 7 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Kerem Aktürkoğlu Fener’in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Elon Musk’ın tek emojisi ortalığı karıştırdı 1 milyar dolarlık rest Elon Musk'ın tek emojisi ortalığı karıştırdı! 1 milyar dolarlık rest
Greenwood’dan Dirk Kuyt’ı şaşırtan istek Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek
Görüntü Türkiye’den Fotoğraf çekimi kabusa döndü Görüntü Türkiye'den! Fotoğraf çekimi kabusa döndü
16:26
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
16:06
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
15:12
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 16:28:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android