Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi - Son Dakika
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Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi

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Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi
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Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili konuşarak eski takımı Inter'e geri dönme ihtimaline açık kapı bıraktı. Kariyerine İtalya Serie A'da devam etmek istediğini vurgulayan Icardi, İtalya'yı hem kişisel hem de profesyonel anlamda çok özlediğini söyledi.

Galatasaray’la olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı kulübe veda eden Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili konuştu. Kulüpsüz geçirdiği süreci ve transfer tekliflerini değerlendiren Arjantinli golcü, kariyerine devam etmek istediği adresi açıkladı.

''SIRF TAKIMIM OLSUN DİYE İMZA ATMADIM''

İtalya'da oynanacak Milan-Inter derbisi öncesinde La Repubblica’ya röportaj veren tecrübeli santrfor, boşta kaldığı bu dönemi kendisinin de öngörmediğini belirterek "Bu kadar uzun süre takımsız kalmayı ben de beklemiyordum. Ancak sırf bir kulübüm olsun diye aceleci bir karar vermek istemedim. Çeşitli teklifler aldım fakat beni tamamen ikna etmeyen projeleri kabul etmektense doğru zamanı beklemeyi tercih ettim." dedi.

Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi

INTER'E AÇIK KAPI BIRAKTI

Eski takımı Inter’e olası bir geri dönüş ihtimalini değerlendiren Icardi, "Inter'e dönmek özel olurdu. Orada önemli yıllar geçirdim, kaptanlık yaptım ve kariyerimin önemli bir parçası haline geldi. Ayrılışım acı vericiydi, oradaki hikayemi farklı sonlandırmak isterdim. Ancak bir geri dönüş ancak karşılıklı inanç ve ortak hedeflerle anlam kazanır. Hala verebilecek çok şeyim var; bir takıma katılıyorsam orada fayda sağlamak ve kazanmak için yer alırım." sözlerini sarf etti. 

Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi

ROTASI YENİDEN İTALYA

Kariyerini İtalya Serie A'da sürdürme arzusunu gizlemeyen yıldız futbolcu, "İtalya’yı çok özlüyorum. Hem insan hem de oyuncu olarak geliştiğim yer orası. Beni heyecanlandıran ve geleceğe yönelik güçlü bir vizyon sunan projelerle İtalya’ya dönmek isterim" diyerek tercihini net bir şekilde ortaya koydu. 

Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi
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