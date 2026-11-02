Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu! Tehditlerine içerdeyken başlamış

Mersin’de geçen yıl yaşanan anne ve kızın öldürülmesine ilişkin davada sanık, müştekiler ve tanıklar dinlendi. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

GECE YARISI SİLAHLI SALDIRI

Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak’taki bir evde, geçen yıl 26 Temmuz’da saat 00.30 sıralarında silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre Ömer Can Çınar, yengesi Aygül Çınar ile annesi Türkan Söylemez’i silahla vurarak kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından vurulan Türkan Söylemez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Aygül Çınar da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucunda yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Ömer Can Çınar’ın Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Şafak vakti Özel Harekat ve dron desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, Çınar ile onun saklanmasına yardım ettiği belirlenen A.K., S.T. ve Ö.İ.A.’yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Çınar ile A.K. tutuklandı. S.T. ve Ö.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Ömer Can Çınar hakkında “kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme”, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Çınar, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile hayatını kaybeden anne ve kızın yakınları ise salonda hazır bulundu.

“CEZAEVİNDEYKEN DE SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU”

Duruşmada Aygül Çınar’ın ablası, Türkan Söylemez’in ise kızı olduğunu belirten müşteki Ayşe Adıyaman, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanığın özellikle Aygül Çınar’ı sürekli tehdit ettiğini öne süren Adıyaman, “Neden annemlere gitmiyorsun, annenin evinde neden kalıyorsun diye sürekli tehdit ediyordu. Bu tehditlere ben şahidim. Sanık, olaydan yaklaşık 3 gün önce cezaevinden çıkmıştı. Cezaevindeyken de sürekli tehdit ediyordu” dedi.

“CEZAEVİ ZİYARETİNDEN TEDİRGİN DÖNDÜ”

Hayatını kaybedenlerin kız kardeşi ve teyzesi olan müşteki Sabiha Atmacasoy ise Aygül Çınar’ın, eşi cezaevine girdikten sonra annesinin yanında kalmaya başladığını anlattı. Eşinin ailesinin Aygül Çınar’ı kendi evlerine götürmek istediğini, bu nedenle aileler arasında sürekli tartışma yaşandığını söyledi.

Atmacasoy, olaydan 2 gün önce Aygül Çınar’ın kayınpederi ve kayınvalidesiyle birlikte cezaevindeki eşini ziyarete gittiğini belirterek, “Döndüğünde çok tedirgindi. Benim olaya ilişkin bilgim ve görgüm bundan ibarettir” diye konuştu.

KOMŞU: SİLAHI GÖRÜNCE ÇOCUĞUMU ALIP KAÇTIM

Maktullerin komşusu olan tanık Roza Dirli, olay günü evlerine gittiğini ve evde sanık, Aygül Çınar ve Türkan Söylemez’in bulunduğunu anlattı. Taraflar arasında normal bir konuşma geçtiğini, tartışma ya da bağırma olmadığını, sanığın kendileriyle kahve içtiğini söyledi.

Evden ayrılmak üzereyken sanık ayakkabısının bağcıklarını bağlarken silahını gördüğünü belirten Dirli, “Silahı görünce korktum, çocuğumu alıp kaçtım. Bu sırada maktul ile sanık arasında bağırma çağırma olmadı, tartışmadılar” dedi.

“BOŞANIRSAN SENİ YAŞATMAM DİYE TEHDİT EDİYORDU”

Aygül Çınar’ın arkadaşı ve komşusu olan tanık Hadice Karataş, maktulün kendisine eşinin müebbet hapis cezası aldığını ve bu nedenle ayrılmak istediğini anlattığını söyledi. Karataş, “Kocasının telefonda kendisini ‘Boşanırsan seni yaşatmam’ şeklinde tehdit ettiğini bana anlatmıştı. Kayınbiraderinden de çok korkuyordu. Kayınbiraderinin kendisini tehdit ettiğini biliyorum ancak tehditlerin içeriğini bilmiyorum. Boşanırsan yaşatmayız, çocukları alırız şeklinde sözler söylediklerini biliyorum” ifadelerini kullandı.

SANIKTAN "İNDİRİM İÇİN" SAVUNMA

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan sanık Ömer Can Çınar, beyanları kabul etmedi. Çınar, “Tanıkların beyanlarına katılmıyorum. Tamamen iftiradır, kurgudur. Ben yapmamam gereken bir suçu işledim, pişmanım” dedi.

“ASIL BU İŞİN KURGUSUNU YAPAN MAKTULÜN EŞİ”

Katılan avukatı Sebahat Gençtarih ise cinayetin yalnızca sanık üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Maktul Aygül Çınar’ın eşinin de dosyaya dahil edilmesini isteyen Gençtarih, ek iddianame düzenlenerek eşin de sanık olarak yargılanmasını talep etti.

Sanığın azmettirildiğini öne süren Gençtarih, “Asıl bu işin kurgusunu yapan maktulün eşidir. Sanık cezaevinden çıktıktan sonra silah ve araç temin etmiş, bu cinayeti işlemiştir. Aracın içindeki kişiler de olaydan haberdardır” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.