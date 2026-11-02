Peribacalarının iş makineleriyle yıkıldığı görüntülere Ekoloji Birliği'nden tepki - Son Dakika
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Peribacalarının iş makineleriyle yıkıldığı görüntülere Ekoloji Birliği'nden tepki

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Peribacalarının iş makineleriyle yıkıldığı görüntülere Ekoloji Birliği\'nden tepki
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Kapadokya'da çökme riski taşıdığı gerekçesiyle peribacalarının iş makineleriyle yıkıldığını gösteren görüntüler tepki çekti. Ekoloji Birliği, yıkımların derhal durdurulmasını, riskli yapıların çağdaş mühendislik yöntemleriyle yerinde güçlendirilmesini ve vadilerdeki motorlu araç turlarının sonlandırılmasını istedi.

(ANKARA) -

Ekoloji Birliği, Kapadokya'da risk teşkil ettiği gerekçesiyle peribacalarının iş makineleriyle yıkılmasının durdurulmasını ve bilimsel koruma yöntemlerinin uygulanmasını istedi.

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASININ KIYIMI

Ekoloji Birliği tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kapadokya'da, risk teşkil ettiği gerekçesiyle milyonlarca yılda oluşmuş peribacalarının iş makineleriyle yıkılışını, Kapadokya Çevre Platformu üyesi Mükremin Toprak tarafından çekilen görüntülerden öfke ve üzüntüyle izledik. Bu yıkım, insanlığın ortak mirasının kıyımdır. Faciayı önleme bahanesiyle doğanın ve tarihin en eşsiz parçalarını ortadan kaldırmak, bir koruma yöntemi olamaz.

YERİNDE GÜÇLENDİRME VE ARAÇ TURLARINA YASAK ÇAĞRISI

Peribacalarını yıkmadan kurtarmak, geleceğe güvenle taşımak mümkündür. Bu yıkımların derhal durdurulmasını ve uzmanların uyardığı şu acil adımların atılmasını talep ediyoruz: Çökme riski taşıyan yapılar çağdaş mühendislik yöntemleriyle yıkılmadan yerinde güçlendirilmelidir. Peribacalarını içten içe çatlatan ağır vasıta trafiği ve vadilerdeki motorlu araç turları derhal durdurulmalıdır. Riskli alanlar teknolojik izleme sistemleriyle 7/24 takip edilerek facialar yaşanmadan erken uyarı mekanizmaları kurulmalıdır. Doğal aşınmayı hızlandıran hava ve su etkileri koruyucu yüzey müdahaleleriyle kontrol altına alınmalıdır.

Doğa ve tarih bize miras değil, gelecek nesillerden aldığımız bir emanettir. Kapadokya ticari bir açık hava eğlence parkı değil, milyon yıllık bir doğa harikasıdır. Kapadokya Alan Başkanlığı'nı ve Kültur ve Turizm Bakanlığı'nı iş makinelerini durdurmaya, uzmanların sesine kulak vermeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
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