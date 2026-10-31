Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polonya\'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya’da Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve yardımcısı Bartlomiej Sochanski’nin görevden uzaklaştırıldığının duyurulmasıyla başlayan gösteri ve polis ablukası sürüyor. Senegal ziyaretini yarıda kesen Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile mahkemeyi devralan yargıç Anna Korwin-Piotrowska arasında arbede yaşandı. Krizin kökü, 2015'te başlayan ve mahkemeyi fiilen felç eden 11 yıllık yargıç atama kavgasına dayanıyor.

Polonya’da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi’ne (PiS) yakın Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki arasındaki yargı gerilimi, Anayasa Mahkemesi binasının önünde sokağa taştı. Hükümet atılan adımları hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme çabası olarak savunurken, muhalefet yaşananları “darbe” olarak nitelendiriyor. Bugünkü tablonun arkasında ise 11 yıl önce başlayan bir kavga bulunuyor.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

KRİZİN KÖKÜ 2015'E UZANIYOR

Ekim 2015'te görev süresi dolmak üzere olan Sejm (Meclis), Anayasa Mahkemesine 5 yargıç seçti. Bu yargıçlardan 3'ü Kasım’da, 2'si Aralık başında görev süresi dolacak yargıçların yerine seçilmişti. Dönemin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda bu yargıçların yeminini kabul etmedi. Seçimi kazanan PiS ise dolu sayılan koltuklara yeni yargıçlar seçti.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Anayasa Mahkemesi, 3 Aralık 2015'teki kararında önceki Meclis’in seçtiği 5 yargıçtan yalnızca 2'sinin seçiminin dayandığı hükmü anayasaya aykırı buldu. Sonraki yıllarda emekliye ayrılan yargıçların yerine atamalar yapıldı ve PiS mahkemedeki tüm koltukları kendisine yakın isimlerle doldurdu. Bu sürecin sonunda PiS’in seçtiği yargıçlardan Julia Przylebska, Cumhurbaşkanınca mahkeme başkanlığına atandı.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

AVRUPA MAHKEMELERİNDEN ART ARDA KARARLAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 7 Mayıs 2021'deki Xero Flor kararında 2015'teki yargıç seçiminin usulsüz olduğuna ve başvurucunun “kanunla kurulmuş mahkeme” hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Polonya Anayasa Mahkemesi ise Kasım 2021'de AİHM’in bu karardaki yorumunun Polonya Anayasası’yla çeliştiğine karar verdi.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya Yüksek İdare Mahkemesi de 2022'de verdiği bir kararda, Anayasa Mahkemesinde anayasaya aykırı biçimde atanmış ve usulüne uygun seçilen yargıçların yerini almış yargıçlar bulunduğunu tespit etti. Avrupa Birliği Adalet Divanı da Aralık 2025'te, mahkemenin 3 yargıcı ile başkanının atanmasındaki ciddi usulsüzlüklerin kurumun bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedelediğine hükmetti.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

TUSK’IN VAADİ, NAWROCKİ’NİN ENGELİ

Tusk liderliğindeki Avrupa yanlısı hükümet, 2023'te yargının bağımsızlığını yeniden tesis etme vaadiyle iktidara geldi. Ancak PiS’e yakın Nawrocki, 2025'te Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından bu çabaları engelleyen adımlar attı. Mahkemeye ilişkin düzenleme girişimleri, biri Nawrocki olmak üzere PiS’e yakın iki Cumhurbaşkanının vetosuna takıldı.

Swieczkowski ise PiS hükümeti döneminde, Şubat 2022'de Anayasa Mahkemesi yargıçlığına seçildi. 9 Aralık 2024'te de dönemin Cumhurbaşkanı Duda tarafından mahkeme başkanlığına atandı. Swieczkowski daha önce PiS hükümetinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

MART 2026: 6 YARGIÇ SEÇİLDİ, YEMİN KRİZİ BAŞLADI

Mevcut Sejm, 13 Mart 2026'da 15 üyeli mahkemeye Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda ve Dariusz Szostek’i seçti. 2016'da çıkarılan yasa, seçilen yargıcın Cumhurbaşkanı huzurunda yemin etmesini öngörüyor. İktidar koalisyonu ise yeminin tören niteliğinde olduğunu, Sejm’in seçiminin bağlayıcı olduğunu savunuyor.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Nawrocki, seçim sürecinde usulsüzlük bulunduğunu öne sürerek aralarında Korwin-Piotrowska’nın da olduğu yargıçların yeminini kabul etmedi. Swieczkowski de yargıçların ancak Cumhurbaşkanı huzurunda yemin ettikten sonra göreve başlayabileceğini savunarak bu isimleri mahkemeye kabul etmedi. Yeminlerini noter huzurunda eden yargıçlar belgelerini Cumhurbaşkanlığına teslim ettikten sonra mahkemeye gitti, ancak bina önünde yoğun polis önlemi ve protestolarla karşılaştı.

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanının Meclis’in seçtiği yargıçlara yemin ettirme zorunluluğu bulunmadığına karar verdi. AİHM ise Mayıs’ta verdiği ara kararla 4 yargıcın göreve başlamasına izin verilmesini istedi.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

“TUSK’IN SAĞ KOLU” DA MAHKEMEYE SEÇİLDİ

Gerilim Eylül’de yeni bir boyut kazandı. Meclis, Tusk’ın yakın çalışma arkadaşı Maciej Berek’i mahkemeye seçti. Eleştirmenler bu adımın, hükümetin denge ve denetim mekanizmasını yeniden kurma hedefiyle çeliştiğini savundu. Nawrocki de mahkemenin son ihtiyacının, özellikle Başbakanın yakın çalışma arkadaşı olan bir siyasetçi olduğunu söyleyerek bu seçime tepki gösterdi.

Nawrocki’den davet gelmeyince Berek, 14 Ekim’de Meclis’te düzenlenen bir törenle yemin etti. Savcılar, yeni yargıçların göreve başlamasını engelledikleri gerekçesiyle 2 yetkili hakkında suçlamada bulundu. Swieczkowski ise 3 yargıç hakkında işlem başlattı.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

GÖZLER 3 KASIM’DA

Yargı atamalarındaki anlaşmazlık, Anayasa Mahkemesinin çalışmalarını fiilen durma noktasına getirmiş durumda. Hükümet ve Cumhurbaşkanı birbirinin önerdiği isimleri tanımıyor. Basına yansıyan bilgilere göre, mevcut Meclis’in seçtiği yargıçlar 3 Kasım’da mahkemenin Genel Kurulunu, ağırlıklı olarak bütçeyi onaylamak üzere toplamayı planlıyor.

POLONYA’DA YAŞANANLAR

Polonya Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde, yerel saatle 18.00 sularında Mahkeme Başkanı Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Sochanski’nin görevlerinden uzaklaştırıldığına ilişkin bir duyuru yayımlandı. Kararı, mevcut Sejm tarafından mahkemeye seçilen yargıçlardan Anna Korwin-Piotrowska verdi. Swieczkowski ve Sochanski’nin görevleri 1 ay süreyle askıya alındı.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Aynı gün Adalet Bakanı ve Başsavcı Waldemar Zurek de Swieczkowski ile Sochanski’nin yargı dokunulmazlığının kaldırılması için mahkemeye 5 başvuruda bulunduğunu açıkladı. Başvuruların 4'ü Swieczkowski’yi, 1'i Sochanski’yi kapsıyor. Zurek, iki ismin yargıçların görevini yapmasını engelleyerek yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürdü.

BİNA ÖNÜNDE GÖSTERİ, 3 GÖZALTI

Polonya basınına göre, gelişmeler üzerine mahkeme binası önünde PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi toplandı. Mahkeme binası polis ablukasına alındı.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polisin açıklamasına göre ekipler, yargıçların ve personelin can güvenliğine yönelik olası bir tehdit bildiren Korwin-Piotrowska’nın talebi üzerine bölgeye sevk edildi. Varşova polisi, mahkeme binasına girmediğini belirterek binanın basıldığı iddialarını reddetti. Çitlere tırmandığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı, polise çeşitli cisimler de atıldı.

MAHKEMEDEN “DARBE” AÇIKLAMASI

Swieczkowski’ye bağlı mahkeme yönetimi kararı tanımadı. Yönetim, internet sitesinin hukuka aykırı biçimde ele geçirildiğini ve Korwin-Piotrowska’nın mahkemenin yargıcı olmadığını savundu. Mahkemenin resmi X hesabından yapılan paylaşımda yaşananlar “darbe” olarak nitelendirildi ve sürece katılan herkesin suç işlediği iddia edildi.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Kaczynski başta olmak üzere PiS’li siyasetçiler, Tusk hükümetinin mahkemeye darbe yaptığını öne sürdü. Eski Başbakan Morawiecki ise yemini Cumhurbaşkanınca kabul edilmeyen bir yargıcın kendisini mahkeme başkanı ilan edip yönetimi görevden uzaklaştırdığını, polisin de binayı güvenlik altına aldığını savundu.

NAWROCKİ UÇAĞINI HAVADA GERİ ÇEVİRDİ

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanının Polonya’da olması gerekiyor. Senegal’e uçuşumu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum.” ifadelerini kullandı. Senegal’e gitmek üzere havalanan Nawrocki’nin uçağı, İspanya üzerinden Polonya’ya dönüş rotasına girdi. Flightradar24 verilerine göre dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etti.

Nawrocki, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Swieczkowski ve Yüksek Mahkeme Birinci Başkanı Zbigniew Kapinski ile görüştü.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

CUMHURBAŞKANI İLE YARGIÇ ARASINDA ARBEDE

Görüşmenin ardından Kapinski ile birlikte Anayasa Mahkemesi binasına gelen Nawrocki’yi girişte Korwin-Piotrowska durdurmaya çalıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde Nawrocki’nin kendisine “Lütfen çekilin” dediği, Korwin-Piotrowska’nın ise Cumhurbaşkanını fiziksel olarak tutarak içeri giremeyeceğini söylediği görüldü.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Kısa süren itişmenin ardından Nawrocki binaya girdi. Kendisine Kapinski ve görevden uzaklaştırıldığı açıklanan Başkan Yardımcısı Sochanski eşlik etti. Taraflar yaşanan fiziksel müdahale konusunda birbirini suçladı. Nawrocki daha sonra alandan ayrıldı. Korwin-Piotrowska’nın, Cumhurbaşkanını mahkemeye görevden uzaklaştırılan iki isim olmadan, yalnız gelmesi şartıyla davet ettiği öğrenildi.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

TUSK: “BAŞKA BİR YOL YOK”

Başbakan Donald Tusk ise X hesabından, “Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek bizim görevimizdir. PiS iktidarının yıllarca süren hukuksuzluğunun ardından bu zor, zaman zaman sancılı bir süreçtir ve kararlı adımlar atılmasını gerektirir. Başka bir yol yok.” değerlendirmesinde bulundu.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için ABD’nin Atlanta kentinde bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de polis müdahalesini savundu. Sikorski, müdahalenin usulüne uygun olarak seçilmiş yargıçların mahkemenin çalışmalarını yeniden başlatabilmesi amacıyla yapıldığını ileri sürdü.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski

ABD’DEN İTİDAL ÇAĞRISI, 2 BÜYÜKELÇİ İSTİFA ETTİ

ABD’nin Varşova Büyükelçisi Tom Rose, gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek siyasi gerilimin şiddete dönüşmemesi ve tarafların itidal göstermesi çağrısında bulundu. Rose, ABD’nin Polonya’nın istikrarını, güvenliğini ve demokratik geleceğini önemsediğini kaydetti.

Polonya’nın Pekin Büyükelçisi Jakub Kumoch ile Bükreş Büyükelçisi Pawel Soloch yaşanan olaylar nedeniyle istifa etti. İngiltere’de Reform UK lideri Nigel Farage de durumun çok ciddi olduğunu belirterek, yaşanan gözaltıları ve mahkemeye yönelik müdahaleyi AB’yi savunma girişimi olarak nitelendirdi.

Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktıPolonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı Polonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndüPolonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndü Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştıPolonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı Polonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştüPolonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştü Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastıPolonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı
Kaynak: AA
Anayasa MahkemesiPolonyaSenegalAvrupaPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akrabalarına ölüm yemeği servis etti 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı
Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a kafaları karıştıracak teklif Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif
Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi
Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL’ye yakın ceza Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL'ye yakın ceza
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Leao’dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj Leao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj
Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf’a ayın öğrencisi ödülü Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf'a ayın öğrencisi ödülü
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu
Mersin’de 19 yıllık “Mumya ceset“ dehşeti Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Polonya’daki kaostan inanılmaz görüntüler Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı
Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı
09:54
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı
09:45
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
09:35
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
08:29
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
06:55
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
22:48
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
22:40
Polonya karıştı Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi’ni bastı
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı
22:32
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
21:55
Galatasaray Konya’da farka koştu
Galatasaray Konya'da farka koştu
20:41
Türkiye’de ilginç olay Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
Türkiye'de ilginç olay! Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
20:37
Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
20:28
Mersin’de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
20:18
Suriye’de sel: 7 ölü
Suriye'de sel: 7 ölü
19:50
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar: Türk dünyası “Türk Yüzyılı“ için tek yürek oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
19:35
THY, Karadağ’a gidecek Türk vatandaşlarını 1 Kasım’dan itibaren vize konusunda uyardı
THY, Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarını 1 Kasım'dan itibaren vize konusunda uyardı
19:25
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
18:36
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
18:25
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
17:44
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
17:25
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 10:10:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android