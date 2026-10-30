Nazilli'de başından vurulan 20 yaşındaki Kumsal Kayan 2 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nazilli'de başından vurulan 20 yaşındaki Kumsal Kayan 2 gün sonra hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Nazilli\'de başından vurulan 20 yaşındaki Kumsal Kayan 2 gün sonra hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nazilli\'de başından vurulan 20 yaşındaki Kumsal Kayan 2 gün sonra hayatını kaybetti
Haber Videosu

Aydın Nazilli'de 28 Ekim'de evinde tabancayla başından vurulan Kumsal Kayan (20), kaldırıldığı üniversite hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız, saldırgan eski sevgilisi V.D. (21) hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Olaydan sonra mezarlıkta yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde önceki gün eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartmanda 28 Ekim'de tabancayla vurulan ve önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne, ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan Kumsal Kayan (20), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN YANINA GİTTİ

Olay, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. V.D. ile hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisi Kumsal Kayan arasında telefonda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.D., annesiyle yaşayan genç kızın yanına gitti.

Tarafların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal Kayan'ı başından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MEZARLIKTA YAKALANIP TUTUKLANMIŞTI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla yakalamıştı. Şüphelinin 'uyuşturucu kullanmak' ve 'silahlı yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu belirtilmişti. Adliyeye sevk edilen V.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
Adnan Menderes Üniversitesi3. SayfaNazilliGüncelAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Galatasaray’ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike Galatasaray'ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
Canlı anlatım: Konya’da gol yağmuru Canlı anlatım: Konya'da gol yağmuru
Şanlıurfa’da öğretmenin otomobille çarptığı 9 yaşındaki Hasan öldü Şanlıurfa'da öğretmenin otomobille çarptığı 9 yaşındaki Hasan öldü
Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek
20:41
Türkiye’de ilginç olay Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
Türkiye'de ilginç olay! Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
20:37
Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
20:28
Mersin’de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
20:18
Suriye’de sel: 5 ölü
Suriye'de sel: 5 ölü
19:50
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar: Türk dünyası “Türk Yüzyılı“ için tek yürek oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
19:30
Bakan Gürlek açıkladı 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
19:25
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
18:58
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
17:25
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 21:56:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Nazilli'de başından vurulan 20 yaşındaki Kumsal Kayan 2 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android