Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif

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Fenerbahçe\'de Oğuz Aydın\'a kafaları karıştıracak teklif
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Fenerbahçe\'de Oğuz Aydın\'a kafaları karıştıracak teklif
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Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Oğuz Aydın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın transfer gündeminde. Aston Villa, öncelikli hedefi Leipzig'in Antonio Nusa transferi gerçekleşmezse, ocak ayında 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 13 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe formasıyla sergilediği performans ve yükselen formuyla dikkat çeken milli futbolcu Oğuz Aydın, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın radarında yer alıyor. Ada temsilcisinin, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için gözden çıkardığı bonservis bedeli netleşti.

B PLANI OLARAK GÜNDEMDE

İngiliz basınındaki haberlere göre; Aston Villa, öncelikli hedefi olan Leipzig'in 21 yaşındaki oyuncusu Antonio Nusa transferini bitirememesi durumunda rotasını Oğuz Aydın’a çevirecek. Premier Lig ekibinin, bu transfer seçeneğinin gerçekleşmemesi halinde ocak ayı transfer döneminde milli yıldız için Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.

MASADAKİ RAKAM 13 MİLYON EURO

Aston Villa'nın, sarı-lacivertli kulüple masaya oturması durumunda Oğuz Aydın 13 milyon Euro arasında resmi bir teklif sunacağı iddia edildi.

BU SEZONKİ GRAFİĞİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmi karşılaşmada görev alan milli futbolcu, 7 maçta ilk 11'de yer buldu. Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Slavia Prag mücadelelerindeki katkılarıyla öne çıkan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, toplamda 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Oğuz AydınFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif - Son Dakika
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