Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, belediyenin 2024-2026 yıllarında yaptığı 42 ihaleye ilişkin yürüttüğü soruşturmada sulh ceza hakimliği kararını verdi. Aralarında başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürlerin de bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı.

BAŞKAN YARDIMCILARI TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 21'i belediye personeli, 19'u firma temsilcisi olmak üzere 40 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Ali Rıza Akyüz ile Başkan Yardımcısı Vekili Nurcan Alan bulunuyor. Belediye meclis üyeleri Mustafa Fazlıoğlu ve Erkan Gül de tutuklandı.

MÜDÜRLER DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tutuklanan belediye yöneticileri arasında İmar ve Şehircilik Müdürü Abdülkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Kekellüoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan ve Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz da yer aldı. Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, Fen İşleri Müdürü Derya Güler, Destek Hizmetleri Müdürü Vekili Duygu Muş ve eski Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa da tutuklananlar arasında bulunuyor.

BAŞKANIN BABASI VE DAYISINA ADLİ KONTROL

Hakimlik, 17 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. Adli kontrolle serbest kalanlar arasında Ovalıoğlu’nun 86 yaşındaki babası Mustafa Özdemir ile belediye meclis üyesi olan dayısı Metin Soğuksu da bulunuyor.

Savcılık, Özdemir için yaşı, suçlamaların niteliği ve delil durumunu gözeterek konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol talep etmişti. Soğuksu için dijital veri incelemesinin sürmesi nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı istenmişti. Savcılık, 12 firma temsilcisi ile 3 belediye personeli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı talep etmişti.

6 KİŞİ SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Delil durumu dikkate alınarak 5'i belediye personeli, 1'i firma temsilcisi olmak üzere 6 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Serbest kalanlar arasında Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt, Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman, Gelirler Müdürü Hamza Sayan ve Zabıta Şefi İbrahim Halil Mercan da yer almıştı. Başsavcılık, dijital delillere ilişkin raporlama tamamlandıktan sonra gerekli görülmesi halinde şüphelilerin durumunun yeniden değerlendirileceğini bildirmişti.

SORUŞTURMA İHBARLARLA BAŞLADI

Soruşturma, belediyenin mal ve hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı ve iş yeri açma ile çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı biçimde para istendiği yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Başsavcılık, belediyenin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yıllarında açık ve pazarlık usulüyle yapılan 42 ihale dosyasını incelemeye aldı.

Bilirkişi raporları, HTS kayıtları, MASAK raporları ile iletişimin tespiti ve teknik takip verileri değerlendirildi. Bu değerlendirmenin ardından suçlara iştirak ettiği öne sürülen belediye yöneticileri, meclis üyeleri, personel ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

YENİ PARTİ’YE GEÇECEĞİ GÜN ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim sabahı belediyeye operasyon düzenledi. Operasyon, Ovalıoğlu ile bazı belediye meclis üyelerinin CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye katılmasının beklendiği güne denk geldi. İlk gün 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 58 kişi gözaltına alındı.

Sonraki günlerde 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi ve gözaltı talimatı verilen kişi sayısı 76'ya yükseldi. Yakalananların sayısı da önce 62'ye, ardından 63'e çıktı.

Tutuklanan Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’ün, 6 Eylül’deki İBB davası duruşmasında tahliye edildiği öğrenildi.

OVALIOĞLU: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Operasyonun ardından çalışma arkadaşlarına seslenen Ovalıoğlu, aramaların tamamlandığını belirterek kendisinin ve ailesinin bugüne kadar hiç avukata ihtiyaç duymadığını söyledi. Ovalıoğlu, “Hepimiz görevimizin başındayız” dedi. Ovalıoğlu, aynı akşam Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi ile birlikte Yeni Parti’ye katıldığını duyurdu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Ovalıoğlu’nun babasının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, Özdemir’in belediyeye hiç girmediğini ve zamanının çoğunu Bakırköy dışında geçirdiğini savundu.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Adliye önünde açıklama yapan Milletvekili Mahmut Tanal ise fon soruşturmasındaki şüphelilere uygulanan hukukun aynısının Bakırköy Belediyesi soruşturmasında da uygulanmasını istediklerini söyledi. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.