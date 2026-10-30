Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı

Avustralya'da akrabalarını evine yemeğe davet ederek zehirli mantar içeren et yemeği ikram eden Erin Patterson hakkındaki davada yeni karar çıktı. Üç akrabasını öldürmekten hüküm giyen Patterson'ın mahkumiyet kararına yaptığı itiraz reddedilirken, savcılığın cezanın ağırlaştırılması talebi kabul edildi. Daha önce 33 yıl sonra şartlı tahliye başvurusu yapabilme ihtimali bulunan Patterson'ın artık tahliye yolu kapandı.

ZEHİRLİ MANTARLI ET YEMEĞİ SERVİS ETTİ

Olay, Temmuz 2023'te Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Leongatha kasabasında meydana geldi. Erin Patterson, aralarında eski kayınvalidesi ve kayınpederinin de bulunduğu dört akrabasını evinde öğle yemeğine davet etti.

Patterson, misafirlerine ölümcül derecede zehirli ölüm meleği mantarı (death cap) içeren Beef Wellington adlı et yemeğini servis etti. Yemekten yiyen Don Patterson, Gail Patterson ve Heather Wilkinson hayatını kaybetti. Heather Wilkinson'ın eşi Ian Wilkinson ise ağır şekilde zehirlendi ancak tedaviyle hayatta kaldı.

ÜÇ CİNAYETTEN MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Jüri, 2025 yılında Patterson'ı üç cinayet ve bir cinayete teşebbüs suçundan mahkum etti. Mahkeme, Eylül 2025'te sanığa üç kez müebbet hapis cezası verirken, 33 yıl boyunca şartlı tahliye başvurusunda bulunamamasına hükmetti.

Patterson, mahkumiyet kararlarının bozulması için temyize başvururken savcılık da verilen cezanın suçların ağırlığını karşılamadığı gerekçesiyle karara itiraz etti.

MAHKEME TAHLİYE İHTİMALİNİ ORTADAN KALDIRDI

Victoria Temyiz Mahkemesi, 30 Ekim'de açıkladığı kararla Patterson'ın mahkumiyet kararlarına yönelik itirazını reddetti. Savcılığın cezanın ağırlaştırılması talebini ise kabul eden mahkeme, 33 yıllık şartlı tahliye süresini kaldırdı.

Mahkeme, suçların planlı ve hesaplı şekilde işlendiğine dikkat çekerek Patterson'ın şartlı tahliye imkanı olmaksızın hayatı boyunca cezaevinde kalmasına hükmetti. Böylece 52 yaşındaki Patterson'ın cezaevinden çıkma ihtimali ortadan kalktı.

“SON DERECE SOĞUKKANLI VE HESAPLI”

Temyiz heyetinde yer alan Yargıç Stephen McLeish, Patterson'ın eylemlerini “son derece soğukkanlı ve hesaplı” olarak nitelendirdi. Mahkeme, suçların niteliği ve işleniş biçimi nedeniyle şartlı tahliye süresi belirlenmesinin uygun olmadığı sonucuna vardı.

Patterson ise zehirlenmenin kasıtlı olmadığını savunmuştu. Temyiz mahkemesinin kararıyla hem mahkumiyetleri kesinleşti hem de ömür boyu hapis cezasında şartlı tahliye ihtimali kaldırılmış oldu.