Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika
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Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

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Bahar Şahin\'e öyle bir rol teklif edildi ki! \'Edep ya hu!\' diyerek tepki gösterdi
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Bahar Şahin\'e öyle bir rol teklif edildi ki! \'Edep ya hu!\' diyerek tepki gösterdi
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'O Hayat Benim', 'Zalim İstanbul', 'Gülümse Kaderine' ve 'Aynı Yağmur Altında' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bahar Şahin, katıldığı programda kendisine teklif edilen rollere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle bir senaryonun konusuna tepki gösteren ünlü oyuncu, "Edep ya hu. Ahlak hiç mi yok?" sözleriyle dikkat çekti.

Oyuncu Bahar Şahin, Sarp Bozkurt'la Acı Sohbet programının yeni bölümüne konuk oldu. Kariyerine ve kendisine gelen oyunculuk tekliflerine ilişkin konuşan Şahin, özellikle kötü karakterlerin senaryolarda yeterince iyi işlenmediğini söyledi.

'Zalim İstanbul' dizisinde canlandırdığı Ceren Karaçay karakterinin ardından yapımcıların kendisine benzer roller teklif ettiğini anlatan Şahin, bazı senaryolardaki karakterlerin davranışlarını anlamlandırmakta zorlandığını dile getirdi.

"EDEP YA HU! AHLAK HİÇ Mİ YOK?"

Kendisine teklif edilen bir rolün hikayesini anlatan Bahar Şahin, senaryodaki olay örgüsüne tepki gösterdi.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı kötü karakterler güzel işlenmiyor. Yani sen ne kadar kendini yırtarsan yırt olmuyor. Ama ben şöyle sorunlar yaşıyorum. Sürekli Ceren Karaçay'dan sonra yapımcılar benim karşımda şöyle bir şey söylüyor. Projeyi okudun değil mi? Evet okudum. Çok güzel. Biz burada kötüyü haklı çıkartacak iyi bir oyuncu arıyoruz. Harika. Peki ne yazdınız? Ölen ablasının kocasına aşık olacak sonra. Nasıl haklı çıkacak bu? Peki bu nasıl haklı çıkabilir? Edep ya hu. Ahlak hiç mi yok? Kocası da ölüyor."

"SEN NE KADAR İYİ OLURSAN OL GÜZEL İŞLENMİYOR"

Oyunculuk performansının tek başına başarılı bir karakter yaratmak için yeterli olmadığını belirten Şahin, senaryo ve yönetmenliğin önemine dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, "Bazen bazı senaryolar o kadar iyi olmayabiliyor. Yani senarist iyi yazamayabiliyor ya da yönetmen dünyayı kuramayabiliyor. O zaman sen ne kadar iyi olursan ol güzel işlenmiyor" dedi.

Bahar ŞahinMagazinSon Dakika

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