Galatasaray\'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi

Galatasaray'ın voleybol takımına ait otobüs, bu kez saha dışındaki ilginç bir görüntüyle dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntülerde, bir manavdan alınan patates ve soğanların takım otobüsüne yüklendiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER MERAK UYANDIRDI

Takım otobüsünün sebze taşımak için kullanılması şaşkınlık yaratırken, görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Patates ve soğanların kim tarafından, hangi amaçla otobüse yüklendiğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

OTOBÜSÜN NEDEN KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR

Galatasaray voleybol takımının otobüsüne yüklenen sebzelerin nereye götürüldüğü bilinmezken, ortaya çıkan görüntüler ilginç anlara sahne oldu.