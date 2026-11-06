Canını kurtarmak için Rus askerlerini hiç düşünmeden ele verdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta dikkat çeken bir olay yaşandı. Sınır bölgesindeki bir köyün dışında görev yapan Ukraynalı insansız hava aracı (İHA) operatörleri, motosiklet üzerinde ilerleyen bir adamı fark etti. İHA'nın kendisine yaklaştığını gören sürücünün önce merhamet dilemesi, ardından Rus askerlerinin bulunduğu yönü göstermesi dikkat çekti.

ÖNCE ELLERİNİ KAVUŞTURUP MERHAMET DİLEDİ

Motosikletli adam, İHA'yı fark edince ellerini göğsünün önünde kavuşturarak kendisine saldırılmamasını istedi. Sürücü, kısa süre sonra elleriyle başka bir hareket yaparak Ukraynalı operatörlere yön gösterdi.

RUS ASKERLERİNİN GİTTİĞİ YÖNÜ İŞARET ETTİ

Adam, Rus askerlerini taşıyan aracın ilerlediği yönü eliyle gösterdi. Böylece Ukraynalı İHA operatörlerine hedefin bulunduğu istikameti bildirdi. Motosiklet sürücüsünün yaptığı işaret, Rus askerlerini taşıyan aracın tespit edilmesini sağladı.

DAKİKALAR SONRA HEDEF VURULDU

Sürücünün gösterdiği yöne ilerleyen Ukraynalı operatörler, Rus askerlerini taşıyan aracı hedef aldı. Dakikalar sonra gerçekleştirilen hassas saldırıyla araç vuruldu. Saldırının ardından araçta bulunan askerlerin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.