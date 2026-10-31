Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı - Son Dakika
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Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

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Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman\'a odaklandı
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Son günlerde adı yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında anılan Aykut Kocaman, İstanbul'da Türk futbolunun efsane isimleriyle bir araya geldi. Rıdvan Dilmen, Metin Tekin ve Gökhan Keskin'in de yer aldığı buluşmada Kocaman'ın ciddi yüz ifadesi dikkat çekti. Fotoğrafı gören bazı Fenerbahçe taraftarları, "Yoksa takımın başına mı geçiyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Türk futboluna damga vuran dört önemli isim, İstanbul Boğazı'nda bulunan bir restoranda buluştu.  Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile Beşiktaş'ın efsane isimleri Metin Tekin ve Gökhan Keskin, uzun yıllar sonra aynı karede yer aldı. Futbolculuk dönemlerinde ezeli rakiplerin formasını giyen dört ismin buluşması dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

AYKUT KOCAMAN'IN CİDDİ DURUŞU DİKKAT ÇEKTİ

Buluşmadan ortaya çıkan fotoğrafta özellikle Aykut Kocaman'ın ciddi yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Son dönemde adı yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için geçen deneyimli çalıştırıcının bu görüntüsü, sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

"YOKSA TAKIMIN BAŞINA MI GEÇİYOR?"

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarının sürdüğü dönemde gerçekleşen buluşma, bazı taraftarların aklına aynı soruyu getirdi. Kocaman'ın ciddi duruşunu ve buluşmanın zamanlamasını yorumlayan taraftarlar, deneyimli teknik adamın yeniden Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceğini merak etti.

Ancak dört efsane ismin buluşmasının Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışıyla bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

FENERBAHÇE İLE ADI YENİDEN ANILIYOR

Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Aykut Kocaman'ın adı, son dönemde sarı-lacivertli takımın teknik direktör adayları arasında yeniden konuşulmaya başlandı. Kocaman'ın eski takım arkadaşlarıyla verdiği fotoğraf, bu nedenle Fenerbahçeli taraftarların da ilgisini çekti.

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SON DAKİKA: Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı - Son Dakika
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