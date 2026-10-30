Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık - Son Dakika
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Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık

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Daha dün baba olmuştu! Osimhen\'den Galatasaray için büyük fedakarlık
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Daha dün baba olmuştu! Osimhen\'den Galatasaray için büyük fedakarlık
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, dün ikinci kez baba olmasının ardından bugün özel uçakla Konyaspor deplasmanına gitti. Kızının dünyaya gelmesi nedeniyle İstanbul'da kalan Nijeryalı futbolcu, takımına katılmak üzere Konya'ya hareket etti.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, dün ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Eşi Stefanie'nin kızları Liora Audrey'yi dünyaya getirmesinin ardından yıldız futbolcu, yeni doğan bebeğini görmek için İstanbul'da kaldı.

Bu nedenle Galatasaray'ın Konyaspor karşılaşması öncesindeki Konya yolculuğuna katılmayan Osimhen, ailesiyle vakit geçirdikten sonra takımına katılmak üzere harekete geçti.

BUGÜN ÖZEL UÇAKLA YOLA ÇIKTI

Bebeğini gördükten sonra Konyaspor deplasmanını kaçırmak istemeyen Osimhen, bugün özel uçakla Konya'ya hareket etti. Nijeryalı yıldızın yolculuk öncesinde araca bindiği anlar da görüntülendi. Osimhen'in babalık sevincinin hemen ardından takımına katılmak için yola çıkması dikkat çekti.

GALATASARAY TARAFTARINDAN BÜYÜK BEĞENİ

Osimhen'in yeni doğan bebeğini gördükten sonra vakit kaybetmeden Konya'ya hareket etmesi, Galatasaray taraftarlarının büyük beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı golcünün ailesiyle yaşadığı mutluluğun ardından takımını yalnız bırakmamak için gösterdiği çabayı takdir etti.

GÖZLER KONYASPOR MAÇINDA

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Osimhen'in özel uçakla takıma katılmak üzere yola çıkması sarı-kırmızılı camiada sevinç yarattı. Yıldız futbolcunun karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise teknik heyetin kararına bağlı olacak.

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Victor OsimhenGalatasarayKonyasporİstanbulKonyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    kasa kasa koli koli para aliyor. ucaga binip maca gitmesi mi frdakarlik. biz turk milleti daha cook uyuruz 6 5 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Özel uçakla ciddi fedakarlık olmuş:))) 3 3 Yanıtla
    ph67bshgj2 ph67bshgj2:
    Senden çıkmadığıma göre parası !!!! 0 2
  • vedat cici vedat cici:
    bugün konyaya yazık olacak 3 2 Yanıtla
  • mehmet mehmet:
    habermi bu şimdi. adamın ailevi işi sizene bize ne 1 2 Yanıtla
  • YİĞİT_TÜRKALP YİĞİT_TÜRKALP:
    KENYA YA GİTMESİNDE........ 0 1 Yanıtla
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