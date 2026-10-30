Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sinem Dedetaş\'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sinem Dedetaş\'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Haber Videosu

90 günlük tutukluluğun ardından ev hapsiyle tahliye edilen Sinem Dedetaş’ın ilk açıklamasında dudağının kenarındaki kızarıklık dikkat çekerken; görüntünün stresten değil, kendisini karşılayan CHP’li bir kadın siyasetçinin yoğun sevgisi ve öpücüklerinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 90 günlük tutukluluk sürecinin ardından ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Evine ulaşmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan ve cezaevindeki çalışma arkadaşlarının özgürlüğünü temenni eden Dedetaş’ın basın açıklaması sırasında yüzündeki bir detay dikkat çekti.

AKILLARA STRES GELDİ AMA... 

Açıklama yaptığı esnada dudağının kenarındaki kızarıklık gözlerden kaçmayan Dedetaş için kamuoyunda ilk olarak yaşadığı zorlu sürecin, stres ve sıkıntının yüzüne yansıdığı yorumları yapıldı. Ancak görüntünün ardındaki gerçek sonradan anlaşıldı.

Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu

CHP'Lİ KADIN SİYASETÇİ ÖPMELERE DOYAMADI

Edinilen bilgiye göre; Dedetaş'ın dudağındaki kızarıklığın stres kaynaklı olmadığı öğrenildi. Tahliye sevincini paylaşan CHP’li bir kadın siyasetçinin Dedetaş’a gösterdiği yoğun ilgi ve öpücük yağmuru nedeniyle yüzünün kızardığı ortaya çıktı.

90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama
Cumhuriyet Halk PartisiSinem DedetaşPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • limonn fotoğraf limonn fotoğraf:
    bu ülkede hırsız olursan böyle hapiste bile çiçeklerle karşılarlar .. Ne ironik dimi 1 6 Yanıtla
  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Bu kadindan Uskudarlilar cok memnun..Yanlis biri olduguna inanmiyorum..yanlistan dönülmesi guzel 6 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    ya Allah için uçuk olsa ne olur kime ne bize ne neler diyorsunuz siz ya? 2 2 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    illa abartırlar hatta işkence çekmiş bile derler! derlermi? valla inanda çok olur 0 1 Yanıtla
    Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Sen maaşına bak boşver 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
Seçimleri hazmedemedi Netanyahu’nun oğlundan skandal sözler Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
Eski eş dehşeti İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı
Cuesta, Galatasaray’a geri dönüyor Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:30
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar şokta
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar şokta
16:26
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
16:06
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 17:31:15. #7.12#
SON DAKİKA: Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android