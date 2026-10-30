Sinem Dedetaş\'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu

Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 90 günlük tutukluluk sürecinin ardından ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Evine ulaşmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan ve cezaevindeki çalışma arkadaşlarının özgürlüğünü temenni eden Dedetaş’ın basın açıklaması sırasında yüzündeki bir detay dikkat çekti.

AKILLARA STRES GELDİ AMA...

Açıklama yaptığı esnada dudağının kenarındaki kızarıklık gözlerden kaçmayan Dedetaş için kamuoyunda ilk olarak yaşadığı zorlu sürecin, stres ve sıkıntının yüzüne yansıdığı yorumları yapıldı. Ancak görüntünün ardındaki gerçek sonradan anlaşıldı.

CHP'Lİ KADIN SİYASETÇİ ÖPMELERE DOYAMADI

Edinilen bilgiye göre; Dedetaş'ın dudağındaki kızarıklığın stres kaynaklı olmadığı öğrenildi. Tahliye sevincini paylaşan CHP’li bir kadın siyasetçinin Dedetaş’a gösterdiği yoğun ilgi ve öpücük yağmuru nedeniyle yüzünün kızardığı ortaya çıktı.