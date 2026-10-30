Galatasaray Konya'da farka koştu - Son Dakika
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Galatasaray Konya'da farka koştu

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Galatasaray Konya\'da farka koştu
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Galatasaray Konya\'da farka koştu
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Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile  Galatasaray karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-0 kazandı. 

BAHADIR'DAN LEAO'YA GEÇİT YOK

7. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan Leao'nun şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.

KONYA'DA İLK GOL GALATASARAY'DAN

12. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın soldan kullandığı serbest vuruşta, atıpas önünde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

Galatasaray Konya'da farka koştu

YUNUS AKGÜN'DEN ŞIK GOL

28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Batrakov'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti.

ÇİZGİDE KRİTİK MÜDAHALE

30. dakikada Dompe'nin soldan ortasında ceza sahasında Eren Elmalı'nın yaptığı müdahale sonrası kaleye yönelen topu, kaleci Uğurcan Çakır çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

ÜST DİREKTEN TOP DIŞARIDA

39. dakikada sol kanattan hareketlenen Dopme'nin ortasında topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

Galatasaray Konya'da farka koştu

CİMBOM İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADI

49. dakikada Gabriel Sara'nın uzun pasında topla buluşan Aleksey Batrakov, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yollamayı başardı. 

KONYA'DA FARK 4'E ÇIKTI

Singo’nun pasıyla hızla çıkan Leao ceza sahasına yöneldi ve kendisine yapılan müdahalenin ardından yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından pozisyonu monitörde izleyen Hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Leao, topu üst köşeden ağlarla buluşturdu. 

Galatasaray Konya'da farka koştu

KRİTİK MAÇTA 3 PUAN GALATASARAY'IN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 25'e yükselten Galatasaray liderliğini sürdürdü. Konyaspor ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Amedspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. 

GalatasarayKonyasporTümosanFutbolKonyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erhan GÜLDEN Erhan GÜLDEN:
    Geçen hafta Feneri hem yendik, hem dövdük, hem dalga geçtik. Bu galibiyet iyi oldu Şamp ligi öncesi. 0 0 Yanıtla
  • Erhan GÜLDEN Erhan GÜLDEN:
    Geçen hafta Feneri tost yaptık, Abdulkerimde brownı etti browni yaptı döverek. Bu galibiyet iyi oldu. Tebrikler Galatasaray... 0 0 Yanıtla
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