Karabük terminalindeki lokantada köy muhtarı bir kadını vurdu, ardından intihar etti

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki lokantada bir kadını silahla vuran köy muhtarı, ardından intihar etti. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Çatak Köyü Muhtarı V.L., terminal lokantası içerisinde ilişkisi olduğu iddia edilen S.B.'ye silahla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın yere yığılırken, V.L. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaşamını yitiren muhtarın cenazesi ise, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bir hafta önce eşinden ayrıldığı öğrenildi

İki çocuk babası olan muhtar V.L.'nin yaklaşık bir hafta önce eşinden ayrıldığı, geçtiğimiz aylarda da birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.