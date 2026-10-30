Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi\'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi\'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
Haber Videosu

Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 13'üncü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Ankara’da "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla tarihi kararlara ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen kritik buluşmada kabul edilen 163 maddelik Ankara Bildirisi ile Türk dünyası, savunma sanayisinden enerjiye, ulaştırmadan dijital entegrasyona kadar birçok stratejik alanda iş birliğini yeni bir boyuta taşıdı.

Türk dünyasının siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldı. Azerbaycan'ı ise Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil etti.

Türk Devletleri Teşkilatı <a class='keyword-sd' href='/ankara/' title='Ankara'>Ankara</a> Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

Zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya gelirken, Beştepe'deki karşılama töreninde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler ile yeniçeri kıyafetli askerler yer aldı. Aile fotoğrafının ardından liderler zirve için hazırlanan özel panoyu imzaladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

Toplantı ve liderlerin hitaplarının ardından 163 maddeden oluşan Ankara Bildirisi kabul edilerek imzalandı. Bildiride Türk dünyasının ortak hareket etme kapasitesinin artırılması, stratejik iş birliğinin kalıcı hale getirilmesi ve uluslararası platformlarda eş güdümün güçlendirilmesi hedefleri öne çıktı.

TÜRKİYE TDT DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALDI

Zirvenin öne çıkan sonuçlarından biri, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı'nın Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçmesi oldu. Türkiye, bir sonraki zirveye kadar teşkilatın dönem başkanlığını yürütecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

Ankara Bildirisi'nde Azerbaycan'a başarılı dönem başkanlığı dolayısıyla teşekkür edilirken, görev süresi sona eren Genel Sekreter Kubanıçbek Ömüraliyev'e de katkılarından dolayı teşekkür edildi. Yeni Genel Sekreter olarak Büyükelçi Mirvokhid Azimov'a başarı dilekleri iletildi.

Teşkilatın gelecek dönem toplantılarına ilişkin takvim de belirlendi. Buna göre TDT'nin 14'üncü Zirvesi 2027 yılında Özbekistan'da, gayriresmi zirve ise aynı yıl Kırgızistan'da düzenlenecek. Özbekistan'ın önerisiyle 2027 yılı, TDT genelinde "Doğa Koruma Yılı" ilan edildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

STRATEJİK ORTAKLIK VE KARDEŞLİK ANTLAŞMASI GÜNDEMDE

Ankara Bildirisi'nde Türk devletleri arasındaki ilişkilerin kurumsal ve hukuki zemininin güçlendirilmesine yönelik hedefler de yer aldı.

Üye ülkeler arasında birliği pekiştirmesi amaçlanan "Türk Devletleri Arasında Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması" taslağında kaydedilen ilerleme memnuniyetle karşılandı.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

Ayrıca Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun bir sonraki aşaması olarak TDT 2027-2031 Stratejisi'nin tamamlanması teşvik edildi. Üye ülkelerin uluslararası kuruluşlardaki adaylıklarda birbirlerini desteklemesi, ortak karar ve girişimlerde eş güdümün artırılması ve dışişleri bakanları arasındaki temasların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

UNESCO nezdinde Türk Devletleri Grubu kurulmasına yönelik gelişmeler de bildiride memnuniyetle karşılanan başlıklar arasında yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

SAVUNMA SANAYİSİ KOLEJİ VE YENİ GÜVENLİK KONSEYLERİ

Zirvenin önemli gündem maddelerinden biri de savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde bir "TDT Savunma Sanayii Koleji" kurulması imkanının araştırılması kararlaştırıldı. Bu girişimle üye ülkeler arasında savunma sanayisi alanındaki bilgi ve teknoloji paylaşımının artırılması, nitelikli personel yetiştirilmesi ve teknik uzmanlığın geliştirilmesi hedefleniyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

Bunun yanı sıra teşkilat bünyesinde Suçla Mücadele Konseyi kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması teşvik edildi. Siber güvenlik alanındaki mutabakat zaptının imzalanması ve TDT Siber Güvenlik Konseyi'nin kurulmasına yönelik istişarelerin hızlandırılması çağrısı yapıldı.

Terörizm, aşırıcılık, ayrılıkçılık, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile siber suçlara karşı ortak mücadele kararlılığı da bildiride yeniden vurgulandı.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

ORTA KORİDOR, ZENGEZUR VE DEMİR YOLU PROJELERİNE DESTEK

Ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla ulaştırma koridorları da zirvenin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Ankara Bildirisi'nde Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun geliştirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının tam kapasiteyle entegre edilmesi ve Zengezur Koridoru'nun bölgesel bağlantısallığa katkısının artırılması hedefleri öne çıktı.

Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu ve Trans-Afgan Demir Yolu projelerinin de bölgesel ticaret ve ulaşım açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekildi. Bu projeleri kapsayacak bir TDT Ulaşım Koridorları Stratejisi hazırlanması teşvik edildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

Üye ülke vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla uluslararası havalimanlarında gönüllülük esasına dayalı özel yolcu şeritleri oluşturulması da önerildi.

Enerji alanında ise Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Gaz Koridoru ve Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru gibi projelerin stratejik önemine vurgu yapıldı. Enerji güvenliği, kritik mineraller, enerji verimliliği ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konularında iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

TÜRK DÜNYASININ ORTAK UYDUSU TDT-SAT İÇİN YENİ ADIM

Teknoloji, uzay ve dijitalleşme alanındaki iş birliği de Ankara Bildirisi'nde geniş yer buldu.

TDT çatısı altında üretimi tamamlanan 12U boyutundaki TDT-SAT küp uydusunun uzaya gönderilmesi için yasal ve teknik süreçlerin hızlandırılması kararlaştırıldı. Uzay teknolojileri alanında ortak kapasitenin geliştirilmesi ve üye ülkelerin uzay ajansları arasındaki iş birliğinin artırılması da desteklendi.

Dijital kamu hizmetlerinin entegrasyonu amacıyla "Dijital Türk Dünyası Konsepti"nin geliştirilmesi ve elektronik dijital imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik süreçlerin tamamlanması teşvik edildi.

Ayrıca TEKNOFEST'in Türk gençliğini bir araya getiren rolü takdirle karşılandı. Yapay zeka yönetişimi ve fikri mülkiyet haklarının korunması da ortak çalışma alanları arasında gösterildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

34 HARFLİ ORTAK TÜRK ALFABESİ VURGUSU

Kültürel iş birliği başlığında 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi'nin yaygınlaştırılması hedefi öne çıktı.

Türk Akademisi'nin ortak alfabe temelinde eserler yayımlanmasına yönelik çalışmaları desteklenirken, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Bildiride ayrıca Ankara ve Taşkent'in Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmesi desteklendi. Ortak Müze Kart projesi ve "Tabarruk Ziyorat" turizm rotaları da kültürel ve turistik iş birliği kapsamında yer aldı.

Spor alanında ise üye ülkelerin liglerinde forma giyen Türk devletleri vatandaşı futbolcuların "yabancı olmayan futbolcu" statüsünde değerlendirilmesi ve milli takımlar düzeyinde Türk Kupası düzenlenmesi yönündeki istişareler kayda geçirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

TDT AİLE VE KADIN KONSEYİ İÇİN KURUMSAL ADIM

Zirvede aile ve kadın politikaları da ortak gündem başlıklarından biri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Aile ve Kadın Konseyi 1'inci Yüksek Onur Kurulu Toplantısı memnuniyetle karşılandı.

Ankara Bildirisi'nde, aile kurumunun güçlendirilmesi, kadınların desteklenmesi ve geleneksel kültürel değerlerin genç nesillere aktarılması konularında üye ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiği belirtildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

Devlet başkanlarının eşleri ve üye ülkelerin belirleyeceği temsilcilerden oluşması öngörülen Yüksek Onur Konseyi'nin kurulmasına yönelik görüşmelerin teşvik edilmesi de karara bağlanan başlıklar arasında yer aldı. Konseyin sonraki toplantılarının gelecek TDT zirveleri kapsamında sürdürülmesi desteklendi.

GAZZE, KIBRIS VE SURİYE İÇİN ORTAK MESAJ

Ankara Bildirisi'nde bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

Gazze'deki ağır insani durumun sona erdirilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarı için ortak irade ortaya konuldu. İsrail-Filistin çatışmasına adil ve kalıcı çözüm bulunması ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kıbrıs meselesinde ise adadaki mevcut gerçekler temelinde müzakere edilmiş, karşılıklı kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm çağrısı yinelendi. Türk dünyasının ayrılmaz parçası olarak nitelendirilen Kıbrıs Türk halkının özden gelen eşit haklarının güvence altına alınmasına yönelik çabalara destek verildi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğine, güvenliğine, istikrarına ve yeniden inşasına verilen destek de bildiride tekrarlandı. Afganistan'da barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunulması için ortak çalışmaların devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

BURHANETTİN DURAN: TARİHİ BAĞLAR VE JEOPOLİTİK DAYANIŞMA GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da zirvenin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Duran, Ankara Zirvesi'nin Türk dünyasının ortak geçmişi, kardeşlik bağları ve geleceğe yönelik vizyonu açısından önemine dikkat çekerek, zirvede önemli kararlar alındığını, Ankara Bildirisi'nin kabul edildiğini ve liderler arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

Zirveyi tarihi bağların ve jeopolitik dayanışmanın güçlendiği stratejik bir buluşma olarak nitelendiren Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi bağlarımızı ve jeopolitik dayanışmamızı üst seviyeye taşıyan bu stratejik buluşma, ezelden ebede sürecek olan kardeşlik hukukumuzun ve ortak geleceğimizi birlikte inşa etme irademizin en somut nişanelerinden biri olmuştur."

Duran, paylaşımında Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insani dramların da zirvede ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk devletlerinin bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladığını aktaran Duran, insani yardımların ulaştırılması ve yeniden imar çalışmaları için ortak iradenin önemine dikkat çekti.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası

ANKARA ZİRVESİ'NİN ARDINDAN YENİ DÖNEM

Ankara'da gerçekleştirilen 13'üncü Zirve, Türk Devletleri Teşkilatı'nın iş birliği gündemini siyasi koordinasyonun yanı sıra savunma, güvenlik, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, kültür ve sosyal politikalara genişleten kararlarla tamamlandı.

163 maddelik Ankara Bildirisi ile ortak hedefler ortaya konulurken Türkiye'nin dönem başkanlığını devralması, önümüzdeki dönemin kurumsal çalışmalarını Ankara'nın koordinasyonunda sürdürmesi açısından önem taşıyor.

2027'de Özbekistan'da yapılacak 14'üncü Zirve'ye kadar alınan kararların uygulama süreçleri ve ortak projelerde kaydedilecek ilerleme, teşkilatın gelecek dönem gündeminin temel başlıklarını oluşturacak.

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası
Emine Erdoğan'dan Türk dünyasının kültürel mirasına özel tanıtım: Sergi ve defile büyük ilgi gördüEmine Erdoğan'dan Türk dünyasının kültürel mirasına özel tanıtım: Sergi ve defile büyük ilgi gördü Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı lider eşleriyle buluştu: Aile ve kadın için ortak adımEmine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı lider eşleriyle buluştu: Aile ve kadın için ortak adım Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor? Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken kararTürk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor? Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar Tokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsunTokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Recep Tayyip ErdoğanTürkmenistanKırgızistanAzerbeycanÖzbekistanKazakistanAnkaraSon Dakika

Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken temas: Aliyev’in yokluğunda Bayramov’la yakın temas Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken temas: Aliyev'in yokluğunda Bayramov'la yakın temas!
Başarısız infaz girişiminden sağ kurtulan Christa Pike ilk kez konuştu: Her gün acı çekiyorum Başarısız infaz girişiminden sağ kurtulan Christa Pike ilk kez konuştu: Her gün acı çekiyorum
Galatasaray’ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike Galatasaray'ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike
Italiano’dan Orkun Kökçü kararı Italiano'dan Orkun Kökçü kararı
İYİ Partili Erhan Usta’dan yeni açıklama Genel Başkanı Dervişoğlu’na baş kaldırdı İYİ Partili Erhan Usta'dan yeni açıklama! Genel Başkanı Dervişoğlu'na baş kaldırdı
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Kaş’ta kayıp Alman turist Newrzella’dan kahreden haber: Kayalıkta ölü bulundu Kaş'ta kayıp Alman turist Newrzella'dan kahreden haber: Kayalıkta ölü bulundu
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor Afrika Uluslar Kupası için yeni karar Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
Taksim’de akılalmaz hareket Tramvayın üzerine doğru bebek arabasını sürdü Taksim'de akılalmaz hareket! Tramvayın üzerine doğru bebek arabasını sürdü
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Şanlıurfa’da öğretmenin otomobille çarptığı 9 yaşındaki Hasan öldü Şanlıurfa'da öğretmenin otomobille çarptığı 9 yaşındaki Hasan öldü
Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell’ı kadrosuna kattı Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
Bakan Gürlek açıkladı 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
19:30
Bakan Gürlek açıkladı 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
19:25
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:58
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
18:36
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
18:25
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
17:44
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
17:25
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
17:21
İYİ Partili Erhan Usta’dan yeni açıklama Genel Başkanı Dervişoğlu’na baş kaldırdı
İYİ Partili Erhan Usta'dan yeni açıklama! Genel Başkanı Dervişoğlu'na baş kaldırdı
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:30
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar şokta
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar şokta
16:26
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
16:06
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
15:12
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
14:27
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
14:26
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
13:08
Netanyahu’dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
Netanyahu'dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 20:33:02. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android