Somer Sivrioğlu\'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Şef Somer Sivrioğlu'nun 2015 yılında Avustralya'nın Sidney kentinde açtığı Anason restoranı, biriken vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine geçti.

Daily Telegraph'ın haberine göre, restoranın Avustralya Vergi Dairesine (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya doları borcu bulunuyor. Söz konusu tutarın yaklaşık 72,4 milyon TL'ye karşılık geldiği belirtildi.

"BEŞ YILDIR HAYATTA KALMA MODUNDAYIZ"

Yaşanan gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Somer Sivrioğlu, restoranın uzun süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğini anlattı.

İşletmenin yaklaşık beş yıldır "hayatta kalma modunda" olduğunu belirten Sivrioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok başarılı bir işletme, ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik"

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Restoranın faaliyetlerini sürdürmek istediğini vurgulayan ünlü şef, vergi borçlarının yapılandırılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Küçük işletme yapılandırması kapsamında yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirten Sivrioğlu, bunun ardından 30 aylık geri ödeme planı için başvurduklarını ifade etti.

Ünlü şef, söz konusu başvuruya ilişkin dört aydan uzun süre yanıt beklediklerini aktardı.

"TEK BORCUMUZ VERGİ DAİRESİNE"

Anason restoranının faaliyetlerine normal şekilde devam ettiğini söyleyen Sivrioğlu, işletmenin tedarikçilere, çalışanlara veya diğer alacaklılara herhangi bir borcu bulunmadığını savundu.

Sivrioğlu, mali durumlarına ilişkin açıklamasında, "Tek borcumuz ATO’ya" ifadelerini kullandı.

Restoranın vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine geçmesine rağmen hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtildi.