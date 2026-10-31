Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı - Son Dakika
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Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

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Somer Sivrioğlu\'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
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MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan Anason restoranı, yaklaşık 72,4 milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle kayyum yönetimine geçti. İşletmenin beş yıldır finansal zorluklarla mücadele ettiğini belirten Sivrioğlu, borçlarını yapılandırmak için yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını söyledi.

Şef Somer Sivrioğlu'nun 2015 yılında Avustralya'nın Sidney kentinde açtığı Anason restoranı, biriken vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine geçti.

Daily Telegraph'ın haberine göre, restoranın Avustralya Vergi Dairesine (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya doları borcu bulunuyor. Söz konusu tutarın yaklaşık 72,4 milyon TL'ye karşılık geldiği belirtildi.

"BEŞ YILDIR HAYATTA KALMA MODUNDAYIZ"

Yaşanan gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Somer Sivrioğlu, restoranın uzun süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğini anlattı.

İşletmenin yaklaşık beş yıldır "hayatta kalma modunda" olduğunu belirten Sivrioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok başarılı bir işletme, ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik"

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Restoranın faaliyetlerini sürdürmek istediğini vurgulayan ünlü şef, vergi borçlarının yapılandırılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Küçük işletme yapılandırması kapsamında yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirten Sivrioğlu, bunun ardından 30 aylık geri ödeme planı için başvurduklarını ifade etti.

Ünlü şef, söz konusu başvuruya ilişkin dört aydan uzun süre yanıt beklediklerini aktardı.

"TEK BORCUMUZ VERGİ DAİRESİNE"

Anason restoranının faaliyetlerine normal şekilde devam ettiğini söyleyen Sivrioğlu, işletmenin tedarikçilere, çalışanlara veya diğer alacaklılara herhangi bir borcu bulunmadığını savundu.

Sivrioğlu, mali durumlarına ilişkin açıklamasında, "Tek borcumuz ATO’ya" ifadelerini kullandı.

Restoranın vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine geçmesine rağmen hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

Somer SivrioğluAvustralyaMasterChefMagazinTürkiyeKayyumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Şef şefliğini yapacak herkez işketmeci olamaz işletme yönetimi yemek yapmaya benzemez çok gördüm kebab ustasının dükkan açıp bağırdığını börekçinin börek salonu açıp bağırdığını herkez işini yapacak 0 0 Yanıtla
  • TOLGA ÜNAL TOLGA ÜNAL:
    Geçmişte, Bir kısım aklıevvel arkadaşlarımız #cennet ifadesiyle #Avrupa yı yükseltti hep... Vergi kalemi her ülkenin can damarı. Avrupa da bu daha kesin ve sert bir uygulama, . Bizde hiç olmazsa zaman zaman vergi barışı ile kısmen toplumsal affediliş ler oluyor. Somer de bunu bildiği için Türkiye de yerler açtı, şovlarını burada sürdürdü. Yalnız Devlete, bu derece #büyük meblağın olışumu çok tuhaf ve farklı bir istismar... ? 0 0 Yanıtla
  • Barış Yeşildağ Barış Yeşildağ:
    turkiye degil olm orası, orda herkesten vergi alıyorlar partiliyim diyip gecistiremiyorsun 0 0 Yanıtla
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