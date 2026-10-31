Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler - Son Dakika
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Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

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Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge\'den yürek burkan sözler
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Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge\'den yürek burkan sözler
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Milli voleybolcu Gizem Örge, annesinin bir arkadaşının oturacağı sırada altındaki sandalyeyi şaka amacıyla çekmesi sonucu düşerek ciddi sağlık sorunları yaşadığını anlattı. Bu olayın ardından iki kez beyin ameliyatı geçiren annesinin engelli kaldığını belirten Örge, "Annem beni tek eliyle büyüttü" dedi. Babasının da geçirdiği havale sonrasında felç kaldığını açıklayan milli voleybolcunun aile hikayesi yürek burktu.

Filenin Sultanları'nın "Savunma Bakanı" lakaplı yıldızı Gizem Örge, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında ailesinin yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

Annesinin, bir arkadaşının oturacağı sırada sandalyeyi çekmesi sonucu ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirten Örge, olayın ardından annesinin iki beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Milli voleybolcu, annesinin ikinci ameliyatı sırasında henüz 3 yaşında olduğunu ifade etti.

"ANNEM BENİ TEK ELİYLE BÜYÜTTÜ"

Yaşanan olayın ailesinin hayatını değiştirdiğini belirten Örge, benzer şakalardan hoşlanmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Annem için küçük bir eşek şakası, küçük bir dikkatsizlik... İnsanın bütün hayatına mal olabiliyor. O yüzden annem iki beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldı ve ikincisini ben 3 yaşındayken geçirdi, aslında annem beni tek eliyle büyüttü."

Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

BABASI DA FELÇ GEÇİRDİ

Annesinin ardından babasının yaşadığı sağlık sorunlarını da anlatan milli voleybolcu, babasının geçirdiği havale sonrasında yapılan bir iğne nedeniyle sağ kolunda ve sağ bacağında felç geliştiğini aktardı. Babasının zamanla desteksiz yürümeye başladığını ancak elindeki hareket kaybının düzelmediğini belirten Örge, anne ve babasının bütün zorluklara rağmen kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

"KIZIM, SEN DE BİR GÜN ORADA OLACAKSIN"

Voleybola başladığı ilk yıllardan itibaren babasının kendisini yalnız bırakmadığını anlatan Örge, babasının her gün antrenman salonuna geldiğini ve deplasmanlarda da yanında olduğunu belirtti. Babasını "takım babası" olarak tanımlayan milli voleybolcu, milli takıma seçilemediği dönemlerde bile ondan destek gördüğünü ifade etti. Örge, babasının kendisini arayarak "Kızlar kazandı bugün kızım, sen de bir gün orada olacaksın" dediğini anlattı.

Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

"BEN SEVGİYLE BÜYÜDÜM"

Ailesinin maddi imkanlarının sınırlı olduğunu ancak sevgi konusunda hiçbir eksiklik yaşamadığını belirten Gizem Örge, bugünlere gelmesinde anne ve babasının büyük payı olduğunu vurguladı. Başarılı voleybolcu, ailesine duyduğu minneti şu sözlerle dile getirdi:

"Ben hiç ailemin imkanıyla bir yere gelmiş, özel okullarda okumadım. Yani öyle bir imkan içinde büyüyen bir kız çocuğu değilim. Ama ben sevgiyle büyüdüm. O yüzden benim hani ne özgüvenimde, ne farkındalığımda, ne sevgimde bir eksiklik yok."

Filenin SultanlarıGizem ÖrgeSözlerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Şaka eşek şakası boyutunda olup yalamı engelleyici boyuta gelirse bu şuç kabul edilip cezası verilmesi gerekmektedir... 7 0 Yanıtla
    Ceyhun Varli Ceyhun Varli:
    kesinlikle. tıp fakültesi adli tıp stajında anlatılmıştı. cezai sorumluluğu var 1 0
  • Sabri Sabri:
    Allahtan kızı böyle olduda bakıyor onlara yoksa sıkıntı 3 0 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    ya helal olsun böyle kızlara taktir ediyorum maşallah 3 0 Yanıtla
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