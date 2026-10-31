"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı - Son Dakika
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"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

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"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
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Ankara'da 3 yıl boyunca babasının cinsel istismarına maruz kalan liseli kızın yaşadıkları, rehber öğretmenine başvurmasıyla ortaya çıktı. Genç kız, babasının kendisine “Gündüz benim kızımsın, gece ise karımsın” ve “Seni kendim için yetiştiriyorum” dediğini anlattı. Mahkeme, istismara ortak olduğu belirlenen anne ile babaya indirimsiz 30'ar yıl hapis cezası verdi.

Ankara'da lise öğrencisi bir kız çocuğunun üç yıl boyunca babasının cinsel istismarına maruz kaldığını açıklaması üzerine başlatılan davada karar çıktı. Mahkeme, istismara yardım ettiği belirlenen anneyi de müşterek fail sayarak anne ve babaya herhangi bir indirim uygulamadan 30'ar yıl hapis cezası verdi.

REHBER ÖĞRETMENİNE ANLATTI

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Ankara'da bir Anadolu lisesinde 12. sınıf öğrencisi olan kız çocuğu, 29 Eylül 2025'te okulunun rehberlik servisine başvurarak üç yıldır babası S.Ö.'nün cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı.

Rehber öğretmeninin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan genç kız, babasının kendisine “Gündüz benim kızımsın, gece ise karımsın” ve “Seni kendim için yetiştiriyorum” dediğini, ayrıca doğum kontrol hapı verdiğini söyledi.

Annesi E.Ö.'nün de yaşananları bildiğini ve babasına yardım ettiğini anlatan mağdur çocuk, ifadesinin ardından devlet korumasına alındı.

ANNE ÖNCE KABUL ETTİ, SONRA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan baba S.Ö. suçlamaları reddederken anne E.Ö., savcılık ve sulh ceza hâkimliğindeki ifadelerinde kızının anlattıklarını doğruladı.

Ancak yargılama sırasında ifadesini değiştiren anne, önceki beyanlarını baskı altında verdiğini öne sürdü. Baba da mahkemede suçlamaları kabul etmedi.

ANNE DE MÜŞTEREK FAİL SAYILDI

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, annenin yalnızca istismara yardım etmediğine, suça müşterek fail olarak katıldığına hükmetti.

Mahkeme, istismarın uzun süre devam etmesini dikkate alarak zincirleme suç hükümlerini uyguladı. Anne ve babaya çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan, herhangi bir indirim yapılmadan 30'ar yıl hapis cezası verildi.

3. SayfaRehberAnkaraYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • A B A B:
    Hayvandan aşağı böyle bir şey 0 0 Yanıtla
  • kenan teymur kenan teymur:
    Bizim ülke en azından bazı doğruları var bunu inşallah içerde hallederler o haberi bekliyoruz 0 0 Yanıtla
  • Kasım Ekşi Kasım Ekşi:
    Bu millet ahlak yozlaşması yaşıyor.Başımız felaketlerden kurtrulmayacak. 0 0 Yanıtla
  • Erkan Arslan Erkan Arslan:
    NEYSEKİ BİRİLERİ 2025 AİLE YİLİNİ İLAN ETTİLER DÜN DÜNYA TÜRK LİDERLERİYLE POZ VERDİLER DAHA NOLSUN KAPADOKYA SEHİD HABERİ KADİN CİNAYETLERİ VIZZZZZ GELİR 0 0 Yanıtla
  • mustafa CUMHUR mustafa CUMHUR:
    30 yetmez idam 0 0 Yanıtla
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