Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı - Son Dakika
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Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

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Polonya\'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı
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Polonya\'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı
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Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yardımcısının görevden uzaklaştırıldığının duyurulması siyasi krize yol açtı. Mahkeme önündeki protestolarda 3 kişi gözaltına alındı. Senegal ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönen Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, mahkeme binasına girmek isterken kendisini engellemeye çalışan geçici mahkeme başkanıyla arbede yaşadı. O anlar kameralara yansırken, Başbakan Donald Tusk'tan sert açıklama geldi.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılması ülkede siyasi krize yol açtı. Senegal ziyaretini yarıda keserek başkent Varşova'ya dönen Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Anayasa Mahkemesi binasına girmek istediği sırada kendisini engellemeye çalışan geçici mahkeme başkanıyla itişti. O anlar kameralara yansırken, mahkeme önündeki protestolarda 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelerin ardından iki büyükelçi de istifa etti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARLARI KRİZ ÇIKARDI

Polonya'da uzun süredir devam eden yargı atamaları tartışması, Anayasa Mahkemesinin başkanı ve başkan yardımcısının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde yerel saatle 18.00 sıralarında yayımlanan duyuruda, Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin mahkemenin çalışmalarını engelledikleri gerekçesiyle bir ay süreyle görevlerinden uzaklaştırıldıkları bildirildi.

Kararın ardından Anayasa Mahkemesinin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska, mahkemenin yönetimini geçici olarak üstlendi.

Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

MAHKEME ÖNÜNDE PROTESTOLAR BAŞLADI

Görevden uzaklaştırma kararının duyurulmasının ardından başkent Varşova'daki Anayasa Mahkemesi binası önünde protestolar düzenlendi.

Muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi mahkeme önünde toplandı.

Polis ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı göstericilerin mahkemenin çitlerini aşması ve polis memurlarına çeşitli cisimler atması üzerine olaylara müdahale edildi.

Polis, protestolar sırasında 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

CUMHURBAŞKANI AFRİKA ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ

Ülkede yaşanan gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal'e gerçekleştireceği ziyareti iptal ederek Polonya'ya dönme kararı aldı.

Nawrocki, X hesabından yaptığı açıklamada, "Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanının Polonya'da olması gerekiyor. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Senegal'e gitmek üzere havalanan Cumhurbaşkanlığı uçağı, İspanya üzerinden rotasını Polonya'ya çevirdi.

Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, Nawrocki'nin dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Nawrocki'nin ülkeye ulaştığı duyuruldu.

Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

CUMHURBAŞKANI İLE HAKİM ARASINDA ARBEDE

Polonya'ya dönen Cumhurbaşkanı Nawrocki, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Bogdan Swieczkowski ve Yüksek Mahkeme Birinci Başkanı Zbigniew Kapinski ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Nawrocki, Kapinski ile birlikte protestoların devam ettiği Anayasa Mahkemesi binasına gitti.

Ancak mahkemenin yönetimini geçici olarak devralan Anna Korwin-Piotrowska, binanın girişinde Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi durdurmaya çalıştı.

İkili arasında yaşanan tartışma kısa süreli itişmeye dönüştü. Kameralara yansıyan görüntülerde Nawrocki'nin kendisini engelleyen hakime, "Lütfen çekilin" dediği görüldü.

Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Korwin-Piotrowska ise Cumhurbaşkanını fiziki olarak durdurmaya çalışarak, "Beyefendi içeri giremezsiniz" karşılığını verdi.

Bunun üzerine Nawrocki, "Lütfen beni bırakın" diyerek tepki gösterdi.

Kısa süreli arbedenin ardından Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin mahkeme binasına girdiği görüldü.

Yüksek Mahkeme Birinci Başkanı Zbigniew Kapinski ile görevden uzaklaştırıldığı açıklanan Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski de Nawrocki ile birlikte binaya girenler arasında yer aldı.

Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

BAŞBAKAN TUSK'TAN SERT AÇIKLAMA

Ülkedeki siyasi gerilim sürerken Başbakan Donald Tusk da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Tusk, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek bizim görevimizdir. PiS iktidarının yıllarca süren hukuksuzluğunun ardından bu zor, zaman zaman sancılı bir süreçtir ve kararlı adımlar atılmasını gerektirir. Başka bir yol yok."

ABD'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

ABD'nin Varşova Büyükelçisi Tom Rose, Polonya'daki gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu.

Siyasi gerilimin şiddete dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Rose, ABD'nin Polonya'nın istikrarına, güvenliğine ve demokratik geleceğine önem verdiğini ifade etti.

Rose, ülkenin gücünün halkından, kurumlarından ve hukukun üstünlüğüne bağlılığından kaynaklandığını belirtti.

Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

İKİ BÜYÜKELÇİ İSTİFA ETTİ

Polonya'daki gelişmeler diplomatik temsilciliklere de yansıdı.

Polonya'nın Bükreş Büyükelçisi Pawel Soloch, yaşanan olaylar nedeniyle görevinden istifa etti.

Pekin Büyükelçisi Jakub Kumoch da ülkedeki gelişmelerin ardından büyükelçilik görevini sürdürmesinin mümkün olmadığı sonucuna vardığını belirterek istifasını ve görevden alınma talebini sunduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise Kumoch'un açıklamasına sert tepki gösterdi.

Sikorski, "Görevinizin profesyonellikten uzak şekilde sona erdiğini not ediyorum. Artık Polonya Cumhuriyeti'ni temsil etmiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

KRİZİN ARKASINDA YARGI ATAMALARI TARTIŞMASI VAR

Polonya'da Anayasa Mahkemesi etrafında yaşanan gerilimin temelinde, uzun süredir devam eden yargı atamaları anlaşmazlığı bulunuyor.

Hukuk ve Adalet Partisi iktidarı döneminde Şubat 2022'de Anayasa Mahkemesi yargıçlığına seçilen Bogdan Swieczkowski, 9 Aralık 2024'te dönemin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından mahkeme başkanlığına atanmıştı.

Başbakan Donald Tusk, Swieczkowski'yi parlamentodaki çoğunluk tarafından Anayasa Mahkemesine seçilen yeni yargıçların görevlerine başlamalarını engellemekle suçluyordu.

Tusk liderliğindeki Avrupa yanlısı hükümet, 2023 yılında yargının bağımsızlığını yeniden tesis etme vaadiyle iktidara gelmişti.

Yargı atamaları konusundaki anlaşmazlık, Anayasa Mahkemesinin çalışmalarını fiilen durma noktasına getirirken son görevden uzaklaştırma kararı, protestolar ve Cumhurbaşkanının müdahalesiyle ülkedeki siyasi gerilimi daha da artırdı.

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    Yorumlar (3)

  • Jon snow Jon snow:
    Bter olsun Avrupa . 3 1 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    putin 0 1 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    Putin iş bilir 0 1 Yanıtla
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