Cezalar devam ediyor! TFF'den Asen Albayrak'a bir kötü haber daha - Son Dakika
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Cezalar devam ediyor! TFF'den Asen Albayrak'a bir kötü haber daha

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Cezalar devam ediyor! TFF\'den Asen Albayrak\'a bir kötü haber daha
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Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de hakemlik yapmaya başlayan Asen Albayrak, 2 hafta önce TFF 1. Lig’de yönettiği Kayserispor - Batman Petrolspor maçındaki kararları nedeniyle amatör lige düşürüldü. Geçen hafta Mamak Belediyespor - Anadolubeyispor maçını yöneten Albayrak, bu hafta da Yurtkurspor -Başkent Fatihspor maçına atandı.

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de düdük çalmaya başlayan hakem Asen Albayrak, kariyerinde sıra dışı bir süreç yaşıyor.

VERDİĞİ KARARLAR PAHALIYA PATLADI 

2 hafta önce TFF 1. Lig'de yönettiği Kayserispor- Batman Petrolspor karşılaşmasındaki tartışmalı kararları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Albayrak, alınan kararla geçtiğimiz hafta amatör ligde maç yönetmişti.

BİR KEZ DAHA AMATÖR LİG'DE MAÇA ATANDI

Söz konusu kararın ardından geçen hafta Mamak Belediyespor - Anadolubeyispor mücadelesinde görev alan deneyimli hakem, bu hafta ise Yurtkurspor - Başkent Fatihspor karşılaşmasını yönetmek üzere atandı. Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan Asen Albayrak'ın üst üste ikinci kez amatör maçta düdük çalması TFF'nin genç hakeme verdiği ceza olarak yorumlandı. 

Türkiye Futbol FederasyonuBatman PetrolsporKayserisporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Salih Yas Salih Yas:
    Kimsesi olmayan gariban hakemlere anında ceza.Şampiyonlukları etkileyen Galatasaray’lı hakemlere ceza yok. 6 3 Yanıtla
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Dedim sana Asen hanım bazı takımlar şu an siyasi gündem gereği sistemin dokunulmazı, onların aleyhine düdük çalarken dikkat edeceksin.:)) Oysa başka maçlarda ne hakem katliamları var ama hakemler ceza falan almıyor 5 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    verin eline bayrak koşturup dursun 1 1 Yanıtla
  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Çok güzel çok mütevazı bi hanımefendi ama bu lig senin kıymetini bilmiyo 1 0 Yanıtla
  • E Ş E Ş:
    Siz ne saçmalıyorsunuz aldığı saçma sapan kararları izlemediniz mi? Kadın koşamıyor bile her pozisyonun uzağında kalıyor. 1 0 Yanıtla
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