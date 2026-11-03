Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Yaptırdığı estetik operasyonlar ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık adından söz ettiren Danla Bilic, bu kez güzelleşmek uğruna harcadığı parayla dikkat çekti. Yıllar içerisinde birçok kez ameliyat masasına yatan ünlü fenomen, estetik müdahalelere ayırdığı bütçeyi açıklarken geçmişte aldığı kararlardan duyduğu pişmanlığı da gizlemedi.

ESTETİĞE TAM 30 MİLYON TL HARCAMIŞ

Yüzü ve vücudu için bugüne kadar yaptığı harcamaların toplam 30 milyon TL'ye ulaştığını belirten Bilic, aynı parayla gayrimenkul yatırımı yapabileceğini söyledi.

Ünlü fenomen, "Yüzüm ve bedenim dahil şu zamana kadar toplamda 30.000.000 TL harcamışımdır. Keşke hiç yüzümü ve bedenimi güzelleştirmeye çalışmayıp Suadiye'den bir tane daha daire alsaydım." ifadelerini kullandı.

9 KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI

Danla Bilic'in estetik operasyonlarla başlayan değişim süreci, ilerleyen yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir döneme dönüştü. Özellikle vücuduna yaptırdığı dolgu uygulaması sonrasında çeşitli komplikasyonlarla karşılaşan fenomen, dolgularından kurtulmak ve sağlığına kavuşmak için 9 kez ameliyat geçirdi.

Daha önce yaşadığı süreci anlatan Bilic, kilo verdikten sonra kalçasına Aquafilling adı verilen dolgu uygulamasını yaptırdığını açıklamıştı. Kullanılan maddenin tehlikeli olduğunu sonradan öğrendiğini belirten ünlü isim, bu nedenle defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldığını söylemişti.

ENFEKSİYON NEDENİYLE ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Geçirdiği operasyonların ardından bir süre önce yeniden rahatsızlanan Bilic, vücudunda enfeksiyon geliştiğini açıklamıştı. Yüksek ateş ve bacağının üzerine basmakta zorlanması nedeniyle sağlık ekiplerinden yardım isteyen fenomenin tedavisine evinde devam edildiği belirtilmişti.

Yaşadığı tüm bu sürecin ardından estetik için harcadığı 30 milyon TL'yi açıklayan Bilic'in, aynı parayla Suadiye'den daire alabileceğini söylemesi dikkat çekti.