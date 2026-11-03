Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişim yaşayan Danla Bilic, yüzüne ve vücuduna harcadığı toplam parayı açıkladı. Bugüne kadar 30 milyon TL harcadığını söyleyen ünlü fenomen, pişmanlığını dile getirerek "Keşke Suadiye'den bir tane daha daire alsaydım" dedi.

Yaptırdığı estetik operasyonlar ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık adından söz ettiren Danla Bilic, bu kez güzelleşmek uğruna harcadığı parayla dikkat çekti. Yıllar içerisinde birçok kez ameliyat masasına yatan ünlü fenomen, estetik müdahalelere ayırdığı bütçeyi açıklarken geçmişte aldığı kararlardan duyduğu pişmanlığı da gizlemedi.

ESTETİĞE TAM 30 MİLYON TL HARCAMIŞ

Yüzü ve vücudu için bugüne kadar yaptığı harcamaların toplam 30 milyon TL'ye ulaştığını belirten Bilic, aynı parayla gayrimenkul yatırımı yapabileceğini söyledi.

Ünlü fenomen, "Yüzüm ve bedenim dahil şu zamana kadar toplamda 30.000.000 TL harcamışımdır. Keşke hiç yüzümü ve bedenimi güzelleştirmeye çalışmayıp Suadiye'den bir tane daha daire alsaydım." ifadelerini kullandı.

9 KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI

Danla Bilic'in estetik operasyonlarla başlayan değişim süreci, ilerleyen yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir döneme dönüştü. Özellikle vücuduna yaptırdığı dolgu uygulaması sonrasında çeşitli komplikasyonlarla karşılaşan fenomen, dolgularından kurtulmak ve sağlığına kavuşmak için 9 kez ameliyat geçirdi.

Daha önce yaşadığı süreci anlatan Bilic, kilo verdikten sonra kalçasına Aquafilling adı verilen dolgu uygulamasını yaptırdığını açıklamıştı. Kullanılan maddenin tehlikeli olduğunu sonradan öğrendiğini belirten ünlü isim, bu nedenle defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldığını söylemişti.

ENFEKSİYON NEDENİYLE ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Geçirdiği operasyonların ardından bir süre önce yeniden rahatsızlanan Bilic, vücudunda enfeksiyon geliştiğini açıklamıştı. Yüksek ateş ve bacağının üzerine basmakta zorlanması nedeniyle sağlık ekiplerinden yardım isteyen fenomenin tedavisine evinde devam edildiği belirtilmişti.

Yaşadığı tüm bu sürecin ardından estetik için harcadığı 30 milyon TL'yi açıklayan Bilic'in, aynı parayla Suadiye'den daire alabileceğini söylemesi dikkat çekti.

Danla BilicMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
1. Lig maçında sıra dışı olay Sahaya tilki girdi 1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi
İstanbul’da gök delindi Valilikten kritik alarm geldi İstanbul'da gök delindi! Valilikten kritik alarm geldi
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
07:38
İsrail tehdidi Suriye’de tüm planları değiştirdi Bakanlıklar tek tek taşınıyor
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor
07:29
Otogaza dev zam pompaya yansıdı Fiyatlar 50 lirayı aştı
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı
07:10
TikTok’ta bu da oldu Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar
TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar
06:55
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu Ortalık karıştı
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı
06:10
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler Yanıt çok sert oldu
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu
01:50
Eski İsrail askeri Ayelet Kroizer: Medyaya giden bilgileri manipüle ettim
Eski İsrail askeri Ayelet Kroizer: Medyaya giden bilgileri manipüle ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 07:46:33. #7.13#
SON DAKİKA: Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android