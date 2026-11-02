Ahmet Nazif Zorlu\'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar

Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı, iş dünyasında önemli bir kayıp olarak kayıtlara geçti. Ünlü iş insanının ardından elektronik, tekstil, enerji, gayrimenkul ve turizm gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren milyarlarca dolarlık Zorlu Holding şirketleri dikkat çekti.

ARKASINDA TÜRKİYE'NİN YAKINDAN TANIDIĞI MARKALARI BIRAKTI

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 2 Kasım 2026 akşamı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Zorlu'nun cumartesi günü yoğun bakıma alındığı belirtildi. İş insanının vefatıyla birlikte Zorlu Holding'in faaliyet gösterdiği sektörler ve bünyesinde bulunan markalar yeniden dikkat çekti. Elektronikten tekstile, enerjiden gayrimenkule kadar uzanan şirketler grubu, Türkiye'nin farklı alanlarda tanınan markalarını bir araya getiriyor. Holdingin faaliyet alanları arasında beyaz eşya üretimi, teknoloji yatırımları, ev tekstili, enerji, elektrikli araç şarj hizmetleri, gayrimenkul, kültür sanat ve turizm bulunuyor.

VESTEL VE REGAL İLE ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDE BÜYÜDÜ

Zorlu Holding'in en bilinen faaliyet alanlarından biri elektronik ve beyaz eşya sektörü oldu. Grubun bu alandaki şirketleri arasında Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya öne çıkıyor. Televizyon, elektronik ürünler ve beyaz eşya üretimiyle tanınan Vestel, grubun önemli markaları arasında yer alıyor. Holdingin elektronik, beyaz eşya ve teknoloji alanındaki şirket ve markaları şöyle: Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Eşya, Regal, Vestel Ventures.

TAÇ, LİNENS VE VALERON DA ZORLU GRUBUNDA

Zorlu Holding'in köklü faaliyet alanlarından bir diğerini tekstil oluşturuyor. Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren markalar, grubun geniş tüketici kitlesine ulaşmasını sağlıyor. Taç, Linens ve Valeron, Zorlu grubunun tekstil alanında tanınan markaları arasında bulunuyor. Ayrıca Pierre Cardin'in ev tekstili ürünleri de grubun ilgili faaliyetleri kapsamında yer alıyor.

ENERJİDE ZORLU ENERJİ, ZES VE ELECTRİP

Zorlu Holding'in faaliyetleri yalnızca elektronik ve tekstille sınırlı değil. Grup, enerji üretimi ve elektrikli araç şarj hizmetlerinde de faaliyet gösteriyor. Zorlu Enerji, holdingin enerji sektöründeki önemli şirketleri arasında bulunuyor. Elektrikli araç şarj hizmetleri alanında ise ZES (Zorlu Energy Solutions) ve electrip markaları öne çıkıyor. Bu faaliyetler, grubun geleneksel sektörlerin yanında enerji dönüşümü ve elektrikli mobilite alanlarında da yer aldığını gösteriyor.

ZORLU CENTER VE PSM DE GRUBUN FAALİYETLERİ ARASINDA

Zorlu Holding, gayrimenkul ve kültür sanat alanında da önemli yatırımlara sahip. Zorlu Gayrimenkul, grubun bu sektördeki faaliyetlerini yürütürken İstanbul'daki Zorlu Center, alışveriş, yaşam ve iş alanlarını bir araya getiren projelerden biri olarak öne çıkıyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ise konser, tiyatro ve çeşitli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan önemli merkezler arasında bulunuyor.

TURİZM, HAVACILIK VE FİNANS ALANINDA DA ŞİRKETLERİ VAR

Zorlu grubunun faaliyetleri turizm, ulaşım ve finansal hizmetlere de uzanıyor. Bu alanlarda Jules Verne, Zorlu Air, Zorlu Grand Hotel ve Zorlu Faktoring bulunuyor.