İsrail tehdidi Suriye\'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Suriye'de 8 Aralık 2024'te yaşanan devrimin ardından İsrail, ülkenin güneyindeki askeri faaliyetlerini artırdı. İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki tampon hattı aşarak Kuneytra-Şam-Dera hattında ilerlediği ve Suriye topraklarına 1.232 saldırı düzenlediği belirtildi. İsrail'in ülkenin yaklaşık üçte birlik bölümünü fiilen işgal ettiği de ileri sürüldü.

Şam'da konuşan Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail'in Şam, Humus, Kuneytra ve Dera hattında kara ve hava saldırıları gerçekleştirdiğini belirterek, hava destekli geniş çaplı bir kara operasyonuna hazırlandığını öne sürdü.

BAKANLIKLAR VE STRATEJİK KURUMLAR TAŞINACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre Suriyeli bir hükümet yetkilisi, olası İsrail saldırılarına karşı devlet kurumlarının korunması amacıyla yeni bir plan üzerinde çalışıldığını aktardı. Bu kapsamda en az üç bakanlığın Halep'e, Savunma Bakanlığının ise Hama'ya taşınmasına yönelik hazırlıklar yürütüldüğü ifade edildi.

Merkez Bankası ile petrol, tarım, su ve ekonomi alanlarında faaliyet gösteren stratejik kurumların da İdlib, Rakka, Deyrizor ve Haseke bölgelerine nakledilmesinin değerlendirildiği belirtildi.

ÜRDÜN SINIRINDAKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Suriyeli kaynaklar, Ürdün merkezli son askeri hareketliliğin İsrail'in bölgedeki faaliyetleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Şam yönetiminin bu gelişmeleri erken uyarı olarak yorumladığı ifade edildi.

Kaynaklara göre Ürdün ordusunun Suriye'ye yönelik saldırıları ve sınır hattındaki askeri tahkimatının temel amacı, İsrail'in olası operasyonları nedeniyle Kuneytra-Dera hattından göç etmek zorunda kalabileceği öne sürülen en az 1 milyon kişiye karşı önlem almak.

SOFA 53 KORİDORU İDDİASI

İsrail'in planladığı ileri sürülen kara operasyonunda Sofa 53 koridorunun önemli bir rol oynayacağı iddia edildi. Ürdün sınırına uzanan bu koridorun, İsrail'in Süveyda bölgesindeki Dürzi topluluklarla kara bağlantısı kurmasını sağlayabilecek bir güzergah olduğu belirtildi.

İsrail'in orta ve uzun vadeli planının, Golan ile Süveyda arasında boşaltılacak bölgelere Dürzi ve Yahudi yerleşimciler yerleştirmek olduğu öne sürüldü. Kaynaklar, söz konusu planın zorunlu göç ve etnik temizlik sonuçları doğurabileceğini savundu.

ŞAM DOĞRUDAN ÇATIŞMADAN KAÇINIYOR

Suriye yönetiminin İsrail'in olası operasyon planlarına ilişkin bilgilere sahip olduğu, ancak yeterli hava savunma sisteminin bulunmaması nedeniyle doğrudan askeri çatışmadan uzak durduğu belirtildi.

Siyasi kurumlarını ve ordusunu yeniden yapılandırmaya çalışan Ahmed Şara yönetiminin, Dera ve Kuneytra hattından askeri açıdan çekildiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin Şam'a 25 kilometre mesafeye kadar yaklaştığı öne sürülürken, Suriye yönetiminin muhtemel bir askeri mücadele sırasında siyasi, askeri ve ekonomik kurumlarını korumayı amaçladığı kaydedildi. Bu nedenle devlet kurumlarının ülkenin iç kesimlerine dağıtılarak olası saldırılara karşı tedbir alınmasının planlandığı belirtildi.

NETANYAHU'NUN İRAN VE SURİYE ÜZERİNDEN İKTİDAR HESABI YAPTIĞI İDDİASI

Suriye'nin güneyindeki gelişmelerin İsrail'deki seçim süreci ve hükümet kurma çalışmalarını da yakından ilgilendirdiği öne sürüldü.

İddialara göre Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi ve birlikte hareket ettiği siyasi blokun çoğunluğu elde etmesine rağmen hükümet kuramaması, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya İran ve Suriye üzerinden siyasi hesaplar yapma fırsatı sunuyor.

Netanyahu'nun Suriye'nin güneyine yönelik olası bir işgal operasyonuyla İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman'ı koalisyona dahil etmeyi hedeflediği ileri sürüldü. Lieberman'ın da Suriye'nin güneyinin işgal edilmesini savunan isimler arasında bulunduğu belirtildi.

TÜRKİYE FAKTÖRÜ STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Suriye yönetiminin devlet kurumlarını ülkenin iç kesimlerine taşıma planında Türkiye faktörünün de önemli rol oynadığı ifade edildi.

Kritik kurumların Hama, Halep, Haseke, Deyrizor, İdlib ve Rakka hattına kaydırılması planlanırken, Türkiye sınırına yakın bölgelerin tercih edilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Siyasi, askeri ve ekonomik yönetim merkezlerinin farklı bölgelere dağıtılmasıyla olası hava ve kara saldırılarına karşı daha geniş bir hareket alanı oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca bu strateji kapsamında Türkiye'nin istihbarat kapasitesi ile kara ve hava gücünden yararlanılmasının da amaçlandığı ileri sürüldü.

ANKARA VE ŞAM ARASINDA GÖRÜŞME TRAFİĞİ ARTTI

İsrail'in olası operasyonlarına karşı değerlendirilen bir diğer adımın ise Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılması olduğu öne sürüldü.

Bu konuda Ankara ile Şam arasında yürütülen görüşmelerin son dönemde olağanüstü ölçüde arttığı belirtildi. Suriye yönetiminin, İsrail kaynaklı askeri tehditlere karşı bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.