Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler - Son Dakika
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Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler

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Polonya\'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki\'den korkutan sözler
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Polonya'da Anayasa Mahkemesinin yönetimi üzerinden hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında yaşanan kriz büyüyor. Eski Başbakan Mateusz Morawiecki, Başbakan Donald Tusk hükümetini yargıya müdahale etmekle suçlayarak ülkenin barut fıçısının üzerinde olduğunu ve gerilimin önümüzdeki günlerde ciddi şekilde tırmanabileceğini söyledi. Mahkeme önünde protestolar düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Nawrocki Senegal ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü.

Polonya eski Başbakanı Mateusz Morawiecki, gazeteci Mario Nawfal'a verdiği röportajda ülkede yaşanan siyasi ve hukuki gerilimi değerlendirdi.

Morawiecki, hükümetin Anayasa Mahkemesi üzerindeki girişimlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu. Ülkedeki kutuplaşmanın derinleştiğini belirten eski başbakan, yaşananların önümüzdeki günlerde daha büyük bir krize dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Nawfal ise röportajı duyurduğu açıklamasında, Morawiecki'nin endişelerinin iç savaş ihtimaline kadar uzandığını belirtti. Ancak eski başbakanın doğrudan iç savaş çıkacağını söylediğine ilişkin bir ifade, aktarılan röportaj alıntılarında yer almadı.

ANAYASA MAHKEMESİNDE NE OLDU?

Polonya'daki kriz, 30 Ekim akşamı Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldığının açıklanmasıyla başladı.

Parlamento tarafından seçilen yargıçlardan Anna Korwin-Piotrowska, mahkemenin yönetimini devraldığını duyurdu. Ancak mevcut mahkeme yönetimi ve Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, bu işlemin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Kararın ardından mahkeme binası önünde protestolar başladı. Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

CUMHURBAŞKANI UÇAĞINI GERİ ÇEVİRDİ

Olayların yaşandığı sırada Senegal'e gitmek üzere yolda olan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, uçağını geri çevirerek Varşova'ya döndü.

Gece saatlerinde Anayasa Mahkemesine giden Nawrocki, burada bazı yargıçlarla karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı, yaşananları anayasal düzenin ihlali olarak nitelendirerek siyasi parti temsilcileriyle acil görüşmeler yapılması çağrısında bulundu.

HÜKÜMETTEN SUÇLAMALARA YANIT

Başbakan Donald Tusk ise muhalefetin yönelttiği darbe suçlamalarını reddetti. Yeni yargıçların parlamento tarafından hukuka uygun biçimde seçildiğini savunan Tusk, önceki mahkeme yönetiminin bu kişilerin görevlerine başlamasını engellediğini söyledi.

Tusk, hükümetin amacının yargı bağımsızlığını ve hukuk devletini yeniden tesis etmek olduğunu belirtti.

Böylece mahkemenin yönetiminin kime ait olduğu konusunda hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki anlaşmazlık daha da derinleşti.

MORAWIECKI'DEN AVRUPA GENELİNE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Eski Başbakan Morawiecki, Mario Nawfal'a verdiği röportajda Polonya'daki gelişmelerin Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşanan siyasi ve hukuki tartışmalardan bağımsız olmadığını öne sürdü.

Romanya, Macaristan, Fransa ve Almanya'daki gelişmeleri örnek gösteren Morawiecki, sol ve merkez partilerin iktidarlarını kaybetme ihtimali karşısında devlet kurumlarını siyasi rakiplerine karşı kullandığını iddia etti.

Morawiecki'nin bu değerlendirmeleri siyasi suçlama niteliği taşırken, farklı ülkelerdeki olayların ortak bir planın parçası olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor.

GÖZLER POLONYA'DAKİ KRİZDE

Polonya'da Anayasa Mahkemesinin yönetimine ilişkin hukuki anlaşmazlık henüz çözüme kavuşmadı.  Hükümet yeni yargıçların görev yapması gerektiğini savunurken, Cumhurbaşkanı ve muhalefet mahkeme yönetiminin değiştirilme yöntemine itiraz ediyor.

Eski Başbakan Morawiecki'nin gerilimin tırmanabileceği yönündeki açıklamaları da ülkedeki siyasi krizin geleceğine ilişkin endişeleri artırdı. Ancak Polonya'da iç savaşın başlayacağına ilişkin doğrulanmış bir gelişme bulunmuyor.

Başbakan Tusk, Anayasa Mahkemesi krizinde hukuksuzluk ve şiddete boyun eğmeyecekBaşbakan Tusk, Anayasa Mahkemesi krizinde hukuksuzluk ve şiddete boyun eğmeyecek
Donald TuskSenegalHükümetPolonyaSözlerDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erkan Arslan Erkan Arslan:
    DARİSİ GERİCİ YOBAZZ CAHİLL AKKOYUNLAR PENCESİNDEKİ GÜZELİM LAİK MODERN CAGDAS TÜRKİYEMİZİN BASİNA KURTULALİM ARTİK YRTERRR KASİNLAR GENC KİZLAR ÖLMESİN ARTİK 0 1 Yanıtla
    2495azizz 2495azizz:
    sığırlıktan ne zaman vazgeçeksiniz 0 0
    Hayri İzmir Hayri İzmir:
    Diyorsun ki ülke bu hırsız sapık iç ve dış siyaset becerisi öngürüsü sıfır olan bizim destekledğimiz muhalefete kalsın :))) Neyse ki hala azınlıktasınız ..Size ve sizin destelediğiniz Aydın laik çağdaş muhalefete kalsa bu ülke Ukrayna ve İran ile savaşa girmişti çoktan ..Neyseki Aklı başında birileri hala fazla güzel yurdumda.. 0 0
  • yunus deniz yunus deniz:
    tusk'un karar almasında bence netanyahu'nun izi var. en son "arapların oyu kabul edilemez" denilmişti, bu haberde halkına biraz özgüven verebilecek diye düşünüyorum...yani halk ayaklanmaya teşvik ediliyor olabilir. şuan israildeki tüm muhalefet liderleride "bu senaryo ya bizim seçimde olsa" diye düşünüyorlardır bence... biraz etki almışlarıdr diye düşünüyorum............... tusk'un ana bağlantısı para almış olabilir !! en azından netanyahu bunu deniyor: neler olacak diye bakıyordur bence. tabiki tusk hain olmadı..sadece parayla cesaret aldı diye düşünüyorum... haince bişey olsa netanyahu bunu aklından bile geçiremezdi inanmazdı yani deli gibi kabul eidleceğine 0 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    ülkedeki süslümanın haberleri değil özellikle derler yaaa allah gavurlarının haberleri sizi ilgilendiriyor.. bu site gerçek haberlerin ustunu ortmeye calısan bi site sadece haber değil yalan uyduruk haber yeri :))) 0 0 Yanıtla
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