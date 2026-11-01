İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut! - Son Dakika
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İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!

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İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
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Şarkıcı İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu’ya yıl sonuna kadar evlilik adımı atması için süre verdi. Derici, ilişkilerindeki zor dönemi geride bıraktıklarını da söyledi.

Burak Bulut’un Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserine katılan İrem Derici, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nişanlısı Melih Kunukçu ile ilişkilerinde zorlu bir dönem geçirdiklerini anlatan şarkıcı, bu sürecin ikisini birbirine daha çok yaklaştırdığını belirtti.

Derici, “Biz geçtik, bitirdik, keyfimiz yerinde. Benim için de onun için de zorlu bir süreçti ama o süreç bizi birbirimize çok daha fazla bağladı. Ben bir kez daha aşık oldum ona” dedi. 

İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!

“BU YIL BİTMEDEN İMZAYI ATMAZSAN…”

Evlilik konusunun açılması üzerine nişanlısına seslenen Derici, Kunukçu’nun o sırada maç izlediğini söyledi. Şarkıcı, “Şu an maç izliyor ama sevgilime buradan sesleniyorum. Bu yıl bitmeden artık o imzayı atmazsan beni unut!” sözleriyle evlilik için yıl sonuna kadar süre verdi. 

Derici, açıklamalarında 40 yaşına yaklaşırken gelecekten beklentilerinin arttığını da dile getirdi. “30’lar güzel geçti. Sıkıntılı, çok büyük sıkıntılı zamanlar oldu ama 40’lardan çok daha büyük beklentilerim var” diyen şarkıcı, geçmişe dair pişmanlıklarını ise “Keşke dünyanın en gereksiz kelimesidir. Öpülmüş yanakların davası olmaz” sözleriyle anlattı.

İrem DericiEvlilikMagazinSon Dakika

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