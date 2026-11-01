20 yıllık dostunun tabutu başında gözyaşlarıyla konuştu: Bana üzülme diyorlar, nasıl üzülmeyeyim? - Son Dakika
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20 yıllık dostunun tabutu başında gözyaşlarıyla konuştu: Bana üzülme diyorlar, nasıl üzülmeyeyim?

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20 yıllık dostunun tabutu başında gözyaşlarıyla konuştu: Bana üzülme diyorlar, nasıl üzülmeyeyim?
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Kalp yetmezliği nedeniyle 27 yaşında yaşamını yitiren diyaliz hastası Ahmet Esat Angi, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Helallik sırasında imamdan özel izin alan çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut, tabutun başında gözyaşları içinde konuştu. Cenazeye katılanların cep telefonuyla kaydettiği bu anlar, sanal medyada milyonlarca kez izlendi.

SİVAS'ta kalp yetmezliği nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden diyaliz hastası Ahmet Esat Angi, son yolculuğuna uğurlandı. Angi'nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut'un (27) tabut başındaki vedası, yürekleri burktu. Karabulut'un dostuna vedası, sanal medyada milyonlarca izlenme aldı.

Sivas'ta uzun süredir diyaliz tedavisi gören ve kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki Ahmet Esat Angi'nin ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Angi için kentte cenaze töreni düzenlendi.

BANA ÜZÜLME DİYORLAR, NASIL ÜZÜLMEYEYİM?

Cenaze namazı öncesi helallik alındığı sırada duygusal anlar yaşandı. Ahmet Esat Angi'nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut, imamdan özel izin alarak tabutun başına geldi. Gözyaşları içinde dostuna veda eden Karabulut, "20 senelik arkadaşım. Bir güne bir gün ne bir yanlışını gördüm ne tek bir kötü sözünü gördüm. O kadar iyi bir dosttu. O benim bütün çocukluğum, bütün anılarım. Bana 'üzülme' diyorlar, nasıl üzülmeyeyim? Hakkım sonuna kadar helal olsun kardeşim" dedi. Ahmet Esat Angi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

VEDA VİDEOSU MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Diğer yandan Karabulut'un tabut başında yaptığı konuşma, cenazeye katılanların cep telefonu ile kaydedildi. Kısa sürede sanal medya platformlarında paylaşılan veda videosu, milyonlarca izlenme ve binlerce yorum aldı.

Kaynak: DHA
Kalp YetmezliğiÇocuklukÇocuklukDiyalizDiyalizGüncelSivasYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mehtap uzdil Mehtap uzdil:
    İyi insan iyi anılıyor 4 0 Yanıtla
  • enveratabey77 enveratabey77:
    eko nasıl anılır acaba 0 2 Yanıtla
  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    ALLAH rahmet eylesin bu dünyadan iyi İNSAN'dı lafını arkamızdan söylenmesi dileğiyle.... 1 0 Yanıtla
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