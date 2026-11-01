Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü - Son Dakika
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Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü

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Burak Yılmaz Süper Lig\'e çok hızlı geri döndü
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Burak Yılmaz'ı göreve getiren Arca Çorum FK, genç hoca yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan topladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanarak 9 puan topladı.

İLK MAÇINDA 1 PUAN ALDI

Trendyol 1. Lig play-off finalini kazanarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı takım, sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü

6 MAÇTA DALGALI PERFORMANS 

İkinci hafta evinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Çorum FK, üçüncü hafta ise deplasmanda Beşiktaş'a 6-2 mağlup oldu. Ligin 4. haftasında Eyüpspor'u evinde 3-0, beşinci haftasında Samsunspor'u deplasmanda 5-1 yenen kırmızı-siyahlılar, 6. hafta ise evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenildi.

Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü

BURAK YILMAZ GÖREVE GELDİ

Süper Lig'de çıktığı ilk 6 haftada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile 24 Eylül'de yollarını ayırdı. Bu göreve Burak Yılmaz getirildi. 25 Eylül'de takımla birlikte çalışmalara başlayan teknik direktör Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlı takımın başında ilk sınavını, en son çalıştırdığı Gaziantep FK karşısında verdi.

Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü

4 MAÇIN ÜÇÜNÜ KAZANDILAR

Deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, 8. hafta evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. 9. hafta Göztepe'ye deplasmanda 2-0 yenilen Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde tek mağlubiyetini aldı. Ligin 10'uncu haftasında ise Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışına girdiği Erzurumspor FK'yi deplasmanda 3-1 yenen Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Ligde çıktığı 10 maçta 21 gol atıp 16 gol yiyen Çorum FK, topladığı 16 puan ile ligin 6. sırasında yer aldı. Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum ekibi, ligin 11. haftasında evinde, aynı puana sahip Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Burak YılmazÇorum FKFutbolÇorumSporSon Dakika

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