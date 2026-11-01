Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 2-0 yendi. Thomas Reis, Trabzonspor'un başında ligde ilk 5 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta konuk ettiği Gaziantep FK’yi 2-0’lık skorla mağlup ederek zirve tırmanışını sürdürdü. Bordo-mavililer bu sonuçla galibiyet serisini korurken, teknik direktör Thomas Reis adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.

REIS İLE 5'TE 5'LİK BAŞLANGIÇ

Trabzonspor'un başında çıktığı ilk günden bu yana sergilediği performansla dikkat çeken Thomas Reis, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetle birlikte yeni bir rekorun sahibi oldu. Alman çalıştırıcı, Trabzonspor’un başında Süper Lig’de çıktığı ilk 5 maçın tamamını kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti.

15 GOL ATTI, 3 GOL YEDİ

Bordo-mavililer, bu 5 maçta rakip kalelere 15 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. 

Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptıTrabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
Trendyol Süper LigGaziantep FKThomas ReisTrabzonsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ordu-52 ordu-52:
    Trabzonspor bu ezer geçer 0 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    tebrikler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Kuşadası’nda polisi alarma geçiren olay 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Kuşadası'nda polisi alarma geçiren olay! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Eğitim camiasını yasa boğan kaza Genç öğretmenden acı haber Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber
18:18
Hem attı hem attırdı Enes Ünal, A Milli Takım’a göz kırpıyor
Hem attı hem attırdı! Enes Ünal, A Milli Takım'a göz kırpıyor
17:59
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor’u devirdi
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor'u devirdi
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:49
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5’te 5 yaptı
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 18:33:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android