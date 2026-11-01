Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta konuk ettiği Gaziantep FK’yi 2-0’lık skorla mağlup ederek zirve tırmanışını sürdürdü. Bordo-mavililer bu sonuçla galibiyet serisini korurken, teknik direktör Thomas Reis adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.

REIS İLE 5'TE 5'LİK BAŞLANGIÇ

Trabzonspor'un başında çıktığı ilk günden bu yana sergilediği performansla dikkat çeken Thomas Reis, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetle birlikte yeni bir rekorun sahibi oldu. Alman çalıştırıcı, Trabzonspor’un başında Süper Lig’de çıktığı ilk 5 maçın tamamını kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti.

15 GOL ATTI, 3 GOL YEDİ

Bordo-mavililer, bu 5 maçta rakip kalelere 15 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.