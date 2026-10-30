Türkiye\'de ilginç olay! Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler

3.Lig ekibi Kırıkkale FK Spor Kulübü, Adanaspor karşısında 1-1 berabere kalmalarının ardından ilginç bir cezaya başvurdu.

FUTBOLCULARA 71 BİN LİRA CEZA

Kırıkkale FK yönetimi, Adanaspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından futbolculara kişi başı 71 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Kırıkkale Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, üst üste alınan galibiyetlerin ardından üst sıralara yükselmek adına önemli bir fırsatın değerlendirilemediği belirtildi. Beraberliğin, takımın hedefleri doğrultusunda kabul edilmesi güç bir sonuç olduğu ifade edildi. Taraftarların yaşadığı hayal kırıklığının paylaşıldığı belirtilen açıklamada, futbolcuların son düdüğe kadar kazanma inancını ve sorumluluk bilincini ortaya koyması gerektiği vurgulandı.

''KARAR VERİLMİŞTİR''

Yönetim Kurulunun puan kaybının ardından yaptığı değerlendirmeye ilişkin açıklamada, "Yaşanan bu puan kaybının ardından Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, futbol takımımıza kişi başı 71 bin TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Kulübün hedeflerinden uzaklaşmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, yönetimin gerekli kararları almaktan çekinmeyeceği kaydedildi.