Hakkari\'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7'nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 31 Ekim'de hudut geçiş olayına müdahale sırasında ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Yaralı asker, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ünlü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova Hakkari bölgesinde 31 Ekim'de bir hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."