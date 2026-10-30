Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, kızını ve kızının beraber yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü.

KIZININ YAŞADIĞI EVE GELDİ

İddiaya göre, akşam saatlerinde baba B.K, kızı E.K'nin (19) birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O'nun (53) Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada B.K. ile E.O'nun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba B.K, silahla kızı E.K. ve erkek arkadaşı E.O'ya ateş etti. E.K. ve E.O. olay yerinde hayatını kaybetti.

B.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GENÇ KADININ HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, E.K'nin hamile olduğu ve evli ve çocukları olan E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.