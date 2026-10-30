Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

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Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
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Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
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Ankara'nın Mamak ilçesinde iddiaya göre bir kişi, 19 yaşındaki kızının birlikte yaşadığı 53 yaşındaki adamın evine gitti. Çıkan tartışmada silahla ateş eden baba, kızını ve adamı öldürdü. Genç kızın hamile olduğu, evli ve çocuk sahibi şahıs aynı iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, kızını ve kızının beraber yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü.

KIZININ YAŞADIĞI EVE GELDİ

İddiaya göre, akşam saatlerinde baba B.K, kızı E.K'nin (19) birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O'nun (53) Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada B.K. ile E.O'nun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba B.K, silahla kızı E.K. ve erkek arkadaşı E.O'ya ateş etti. E.K. ve E.O. olay yerinde hayatını kaybetti.

B.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GENÇ KADININ HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, E.K'nin hamile olduğu ve evli ve çocukları olan E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
3. SayfaAnkaraGüncelÇocukMamakSon Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Alkan karaoglu Alkan karaoglu:
    bu adama hiç ceza verilmemeli adalet varsa tabi 15 1 Yanıtla
  • musfataokcu musfataokcu:
    kız 19 adam 53 yaşında baba ne apsın ?????? 10 1 Yanıtla
    suna genç suna genç:
    ve evlilik dışı hamilelik 0 0
  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Baba...hakli...kizi kim bilir ne vaatlerle kandirdi. Kardesim, kizin yasi sana yakin olsa problem yok..Allah akil versin 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Samet Cetin Mustafa Samet Cetin:
    Eo değil adı aslında direk Oe 5 0 Yanıtla
  • batu kork batu kork:
    Kimse istemez kizinin 53 yaşında adamla birlikte olmasino eminim baba daha genctir adama birsy diyemiyorum 4 0 Yanıtla
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